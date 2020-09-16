Будьте в Плюсе
Главное
Политика
США
Политика
Интересное
Политика
Политика
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Политика
ЛигаNews.net
ЛигаNews.net

Тихановская ответила Нарышкину на слова о покровительстве со стороны США

Бывший кандидат на пост президента Белоруссии Светлана Тихановская опровергла слова руководителя Службы внешней разведки РФ Сергея Нарышкина, который заявил, что за лидерами белорусской оппозиции стоят США, играющие ключевую роль в протестах в республике.В источнике
Подробнее о событии
Эхо Москвы

Светлана Тихановская призвала Сергея Нарышкина прекратить транслировать несвежие пропагандистские штампы

Эхо Москвывчера в 15:03
Lenta.ru

Тихановская ответила на обвинение в причастности США к белорусским протестам

Lenta.ruвчера в 12:03
РБК

Тихановская назвала Нарышкину «одну известную» причину протестов

РБКвчера в 14:18
Московский Комсомолец

Тихановская ответила на заявления об участии США в белорусских событиях

Московский Комсомолецвчера в 13:38
Царьград

Лукашенко проиграл и должен уйти! Тихановская потребовала, чтобы Нарышкин не вмешивался

Царьградвчера в 12:18
РЕН ТВ

Тихановская опровергла причастность США к событиям в Белоруссии

РЕН ТВвчера в 12:09
ИА Красная Весна

Тихановская решила сообщить Нарышкину о причинах протестов в Белоруссии

ИА Красная Веснавчера в 15:38

Епархия начала инвентаризацию объектов захваченного монастыря на Урале

Инвентаризация недвижимого имущества на территории Среднеуральского женского монастыря, захваченного отлученным от церкви схимонахом Сергием (Романовым), началась в четверг, сообщили в пресс-службе Екатеринбургской епархии.
ТАСС01:37
31

Задержан директор центра подготовки сборных команд России Кравцов

Директор центра подготовки сборных команд России Александр Кравцов задержан в рамках расследования уголовного дела о растрате в особо крупном размере, сообщила РИА Новости член московской Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Ева Меркачева.
РИА Новости04:11
39

Сенатор назвал польских пилотов виновными по делу Качиньского

Ранее пресс-секретарь генеральной прокуратуры Польши Эва Бялик заявила, что страна инициирует процедуру ареста авиационных диспетчеров, работавших на аэродроме Смоленска во время крушения самолета с президентом Лехом Качиньским на борту в 2010 году.
Газета.Ru04:04
2K

В России завершили испытания вертолета Ка-52К «Катран»

Морские вертолеты Ка-52К "Катран" прошли все испытания и готовы к серийному производству, сообщил РИА "Новости" генеральный конструктор Национального центра вертолетостроения (НЦВ) "Миль и Камов", Герой России Сергей Михеев.
Газета.Ru04:35
74