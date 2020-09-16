Тихановская ответила Нарышкину на слова о покровительстве со стороны США
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Бывший кандидат на пост президента Белоруссии Светлана Тихановская опровергла слова руководителя Службы внешней разведки РФ Сергея Нарышкина, который заявил, что за лидерами белорусской оппозиции стоят США, играющие ключевую роль в протестах в республике.В источнике
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