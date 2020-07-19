Политика
Lenta.ruОппозиция ответила на слова Лукашенко о «конституции не под женщину»
Главный кандидат на пост президента Белоруссии от оппозиции Светлана Тихановская, координатор штаба Виктора Бабарико Мария Колесникова и жена Валерия Цепкало Вероника ответили на заявление президента Александра Лукашенко о «конституции страны не под женщину».
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Происшествия
В Подмосковье грибники нашли тело женщины в чемодане
Российская газета 05:43
Общество
Власти Москвы обсудили с послом Армении ситуацию на рынке «Фуд Сити»
Как передаёт РИА Новости, ранее посол Армении в России Вардан Тоганян заявил о недопуске армянских товаров на «Фуд Сити» и «блокировке» фур с сельхозпродукцией из Армении на территории рынка.
RT на русском 06:16
Происшествия
На Урале горит заповедник «Денежкин камень»
Североуральск, Свердловская область, 19 июля 2020, 07:02 — REGNUM В Свердловской области загорелся заповедник «Денежкин камень».
REGNUM 00:02
Общество
На Севере России вырос спрос на участки под строительство жилья
На российском Севере увеличилась востребованность земли под частные дома — в частности, в Архангельской области спрос на участки под индивидуальное жилищное строительство во втором квартале 2020 года вырос на 42% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает РБК со ссылкой на экспертов «Авито-недвижимость».
Коммерсантъ 02:45
Футбол
Игрок «Ростова» Байрамян принял решение выступать за сборную Армении
Полузащитник "Ростова" Хорен Байрамян будет выступать за сборную Армении, сообщает Sport24.
Газета.Ru вчера в 08:32
Общество
Россияне смогут оформлять электронные трудовые книжки с 2021 года
Электронные трудовые книжки смогут оформлять россияне с 2021 года. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Нижегородская Правда вчера в 10:18
Шоу-бизнес
Британская принцесса вышла замуж в винтажном платье Елизаветы II
Британская принцесса Беатрис, тайно вышедшая замуж за итальянского аристократа Эдоардо Мапелли-Моцци (Edoardo Mapelli Mozzi), появилась на церемонии в винтажном платье, принадлежавшем ее бабушке, королеве Елизавете II.
Lenta.ru 05:07
Политика
Ищенко назвал проблемы, мешающие востоку Украины присоединиться к России
Еще одной проблемой, мешающей восточным территориям Украины присоединиться к России, Ищенко назвал экономику, восстановление промышленности и занятость населения.
ФАН вчера в 08:32
Политика
Петиция за отставку Зеленского набрала необходимое количество голосов
На Украине в течение девяти дней петиция за отставку президента страны Владимира Зеленского набрала необходимые для рассмотрения президентом 25 тыс. голосов.
Газета.Ru вчера в 08:21
Политика
Чешский центр отверг обвинения в связи с Сафроновым
В чешском Центре безопасности анализа и предотвращения (СВАР) отвергли связь с бывшим журналистом Иваном Сафроновым, которого российские власти обвиняют в госизмене.
BFM.ru 06:40
Гаджеты
В августе Google представят аналог AirDrop на Android
В самом начале июля компания Google начала распространять бета-версию технологии обмена данными Nearby Share для мобильных устройств.
ToDay News Ufa 07:04
Фигурное катание
Фигуристка Екатерина Александровская погибла в Москве
Фигуристка Екатерина Александровская погибла в Москве. Девушка выступала за Австралию, но многие ее тренировки проходили в России.
Известия вчера в 12:01
Общество
На Ленинградской АЭС начался физический пуск второго энергоблока
На Ленинградской атомной станции начался физический пуск второго энергоблока.
Российская газета 06:42
Общество
Минюст предложил обязать НКО отчитываться о собранных пожертвованиях
Министерство юстиции разработало проект приказа, согласно которому некоммерческие организации (НКО) должны публиковать отчеты о том, как они используют собранные пожертвования.
РБК 05:53
Армия и оружие
Опубликовано видео внезапной проверки войск по приказу Путина
РИА Новости 17 июля в 11:44
Шоу-бизнес
Друг семьи Ефремова рассказал о домашнем аресте актера
Друг семьи Михаила Ефремова рассказал о досуге актера, находящегося на домашнем аресте по делу о смертельном ДТП.
РИА Новости 05:07
Гаджеты
МТС и Motorola представили в России смартфон Motorola Edge+ с 12 ОЗУ
ToDay News Ufa вчера в 02:17
Общество
Гинцбург рассказал, кого нужно прививать от COVID-19 в первую очередь
Кроме людей из группы риска по коронавирусу, необходимо прививать учителей и представителей профессий, которые работают в замкнутых коллективах.
Российская газета 02:50
Происшествия
На Кубани подтверждено 75 новых случаев заражения коронавирусом
Краснодар, 19 июля 2020, 11:27 — REGNUM 75 новых случаев заражения коронавирусом подтверждено на территории Краснодарского края за сутки, сообщили 19 июля в региональном оперативном штабе.
REGNUM 04:27
Политика
National Interest испугался запрета на экспорт зерна из России
Как отмечает автор статьи, Россия к 2028 году может контролировать 20 процентов мирового экспорта зерна, а в связи с глобальным потеплением страна может стать еще более мощной "зерновой державой".
РИА Новости 00:05
Общество
Мэрия Хабаровска сообщила о несогласованной акции в поддержку Фургала
В Хабаровске прошли несанкционированные митинг и шествие в поддержку арестованного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала.
RT на русском вчера в 04:49
Игры
Геймпад DualSense для PlayStation 5 показали на видео
В субботу, 18 июля, стало известно о том, что учредитель The Game Awards Джефф Кили сравнил геймпад DualSense для PlayStation 5 с предыдущим.
Piter.tv вчера в 03:43
Единоборства
Фигередо стал чемпионом наилегчайшего веса UFC, «задушив» Бенавидеса
В рамках третьего турнира UFC на «Бойцовском острове» за вакантный титул в наилегчайшем весе подрались бразилец Дэйвисон Фигередо и американец Джозеф Бенавидес.
Bookmaker-ratings.ru 00:36
Авто
«Известия» назвали самые ожидаемые новинки на российском авторынке
Несмотря на «коронавирусный» кризис, российские автопроизводители продолжают работать «не покладая рук», чтобы уже скоро порадовать нас очередной порцией новинок.
Автоновости дня 06:30