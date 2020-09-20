Будьте в Плюсе
Главное
Политика
США
Политика
Интересное
Политика
Политика
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Политика
Московский Комсомолец
Московский Комсомолец

Тихановская ответила на вопрос об отсутствии контактов с Россией

Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская, которая объявила себя победителем выборов, ответила на вопрос журналистов о том, почему пока у нее не было контактов с представителями руководства России.В источнике
С чего всё началось
РБК

Светлана Тихановская — РБК: «Против России мы абсолютно ничего не имеем»

Есть много вопросов, в которые включено мнение людей, и если когда-то такие вопросы встанут у нового президента Республики Беларусь, то люди проголосуют, люди выскажут свое мнение, и только с учетом этих мнений будут приниматься какие-то решения.
РБК04:16
Подробнее о событии
Газета.Ru

Тихановская высказалась об отсутствии диалога с Россией

Газета.Ru07:16
RT на русском

Тихановская прокомментировала отсутствие контактов с Москвой

RT на русском07:34
Московский Комсомолец

Тихановская ответила на вопрос об отсутствии контактов с Россией

Московский Комсомолец07:28
РИА Новости

Тихановская прокомментировала отсутствие диалога с Россией

РИА Новости07:18
Комсомольская правда

Тихановская объяснила отсутствие контактов с Россией

Комсомольская правда08:56
Lenta.ru

Тихановская прокомментировала отсутствие контактов с Россией

Lenta.ru05:41
РБК

Светлана Тихановская — РБК: «Против России мы абсолютно ничего не имеем»

РБК04:16

В Латвии пожаловались на последствия потери грузов из России

Глава латвийской государственной компании "Латвийская железная дорога" (LDz) Марис Клейнбергс заявил о спаде грузоперевозок в стране из-за того, что Россия перенаправила товаропоток в собственные порты, пишет Sputnik Латвия.
РИА Новости21:09
1,8K

Россия возобновляет авиасообщение со странами СНГ

Открываются полеты в Казахстан, Киргизию и Белоруссию Россия возобновляет авиасообщение с Южной Кореей, Казахстаном, Киргизией и Белоруссией — полеты в Нур-Султан, Бишкек и Минск начнутся с 21 сентября.
Коммерсантъ18 сентября в 14:46
800