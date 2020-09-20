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Московский Комсомолец
Московский Комсомолец

Тихановская ответила на вопрос об отсутствии контактов с Россией

Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская, которая объявила себя победителем выборов, ответила на вопрос журналистов о том, почему пока у нее не было контактов с представителями руководства России.В источнике
С чего всё началось
РБК

Светлана Тихановская — РБК: «Против России мы абсолютно ничего не имеем»

Есть много вопросов, в которые включено мнение людей, и если когда-то такие вопросы встанут у нового президента Республики Беларусь, то люди проголосуют, люди выскажут свое мнение, и только с учетом этих мнений будут приниматься какие-то решения.
РБКвчера в 04:16
Подробнее о событии
Газета.Ru

Тихановская высказалась об отсутствии диалога с Россией

Газета.Ruвчера в 07:16
RT на русском

Тихановская прокомментировала отсутствие контактов с Москвой

RT на русскомвчера в 07:34
Московский Комсомолец

Тихановская ответила на вопрос об отсутствии контактов с Россией

Московский Комсомолецвчера в 07:28
РИА Новости

Тихановская прокомментировала отсутствие диалога с Россией

РИА Новостивчера в 07:18
Комсомольская правда

Тихановская объяснила отсутствие контактов с Россией

Комсомольская правдавчера в 08:56
Lenta.ru

Тихановская прокомментировала отсутствие контактов с Россией

Lenta.ruвчера в 05:41
РБК

Светлана Тихановская — РБК: «Против России мы абсолютно ничего не имеем»

РБКвчера в 04:16

Военный эксперт выступил за создание российской военной базы на Кубе

В ближайшем будущем Россия может создать несколько военных баз на Кубе, что будет симметричным ответом на активные действия США и провокации, которые в последнее время наблюдались как на море, так и в воздухе.
Военный эксперт выступил за создание российской военной базы на Кубе
Discover24вчера в 04:26
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Возле резиденции Лукашенко в Минске заблокирован проезд

Минск, 20 сентября 2020, 15:40 — REGNUM Возле резиденции президента Белоруссии Александра Лукашенко (Дворец Независимости), которая находится недалеко от площади Государственного флага и национального выставочного центра БелЭкспо полностью блокировано движение транспорта, сообщает 20 сентября ТАСС.
REGNUMвчера в 08:40
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Герберт Ефремов ответил на заявление Трампа о краже технологий

Инженер-конструктор ракетно-космической техники Герберт Ефремов в интервью «Российской газете» опроверг заявление президента Дональда Трампа о том, что РФ создала гиперзвуковое оружие после того, как получила информацию об этих технологиях у США.
BFM.ruвчера в 11:50
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США продолжат модернизацию ядерного арсенала в случае непродления ДСНВ

Если Россия не захочет продлевать Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), то США не видят в этом «ничего страшного» — Вашингтон будет рад модернизировать свой ядерный арсенал без предусматриваемых договором ограничений.
RT на русскомвчера в 13:28
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Коалиция во главе с США перебросит БМП на северо-восток Сирии

«Размещение боевых машин пехоты M2A2 Bradley на северо-востоке Сирии обеспечит силовую защиту в нашей продолжающейся миссии по борьбе с террористами»,написал полковник на странице в соцсети Твиттер.
Военное дело19 сентября в 04:37
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