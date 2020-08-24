Представитель госдепа США встречается с Тихановской в Вильнюсе

Политическая Экспертиза 3

В штабе оппозиции подтвердили факт встречи Тихановской с представителем госдепартамента США. Ранее сообщалось, что у Тихановской запланирована встреча с первым заместителем госсекретаря США Стивеном Бигэном, одним из руководящих лиц госдепартамента.