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РЕН ТВ
РЕН ТВ

Представитель госдепа США встречается с Тихановской в Вильнюсе

В штабе оппозиции подтвердили факт встречи Тихановской с представителем госдепартамента США. Ранее сообщалось, что у Тихановской запланирована встреча с первым заместителем госсекретаря США Стивеном Бигэном, одним из руководящих лиц госдепартамента.В источнике
С чего всё началось
Интерфакс

Источник узнал о возможной встрече Тихановской с замгоссекретаря США

Находящаяся в Литве один из лидеров белорусской оппозиции Светлана Тихановская может провести встречу с первым заместителем госсекретаря США Стивеном Биганом, сообщил "Интерфаксу" источник в штабе экс-кандидата в президенты Белоруссии.
Интерфакс22 августа в 13:18
Подробнее о событии
Эхо Москвы

Находящаяся в Литве Светлана Тихановская вскоре может встретиться с первым замгоссекретаря США Стивеном Биганом

Эхо Москвы22 августа в 13:36
Новостной фронт

Тихановская поблагодарила Госдеп за поддержку в свержении Лукашенко

Новостной фронт10:32
Политическая Экспертиза

Тихановская встретилась с замглавы Госдепа США

Политическая Экспертиза08:30
РЕН ТВ

Представитель госдепа США встречается с Тихановской в Вильнюсе

РЕН ТВ08:20
ИА Красная Весна

«Символ» белорусской оппозиции встретится с замгоссекретаря США

ИА Красная Весна22 августа в 13:55
ТАСС

Как представители западных стран встречались с оппозиционными силами стран бывшего СССР

ТАСС12:26
Московский Комсомолец

Стало известно о возможной встрече Тихановской с замгоссекретаря США

Московский Комсомолец22 августа в 13:30

Меркель потребовала от России наказать виновных по делу Навального

Немецкий канцлер Ангела Меркель и министр иностранных дел Германии Хайко Маас в совместном заявлении призвали власти России к прозрачному и всеобъемлющему расследованию ухудшения состояния здоровья Алексея Навального.
РБК12:28
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Омские врачи выяснят причину расхождения с Charite по анализам Навального

Заместитель главного врача больницы скорой медицинской помощи N1 в Омске Анатолий Калиниченко пока воздерживается от комментариев по поводу заявления немецкой клиники Charite о том, что оппозиционер Алексей Навальный был отравлен.
Интерфакс14:13

«Спартак» наказан закрытием фанатской трибуны на один матч РПЛ

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) наказал московский "Спартак" закрытием фанатской трибуны стадиона на ближайшем домашнем матче Российской премьер-лиги (РПЛ) за скандирование болельщиками оскорбительных кричалок в адрес вратаря столичного "Локомотива" Гилерме, сообщил РИА Новости глава КДК РФС Артур Григорьянц.
РИА Новости11:15
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«Краснодар» подал жалобу на судейство в матче с «Уралом»

Футбольный клуб "Краснодар" обратился в судейско-экспертную комиссию при президенте Российского футбольного союза (РФС) после встречи четвертого тура российской премьер-лиги (РПЛ) против екатеринбурского "Урала", рассказали РИА Новости в пресс-службе команды.
РИА Новости13:28

ЛДПР предложила ввести выплаты на сборы детей в школу

Инициативой предлагается учредить ежегодную выплату родителям в размере 10 тыс. руб. Депутаты от фракции ЛДПР в Госдуме, а также сенаторы Сергей Леонов и Иван Абрамов направили законопроект на отзыв в правительство.
Газета.Ru12:02
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Оппозиция потребовала проверить передачу оружия сыну Лукашенко

Координационный совет белорусской оппозиции требует провести проверку передачи оружия несовершеннолетнему сыну президента страны Александра Лукашенко, заявила член президиума КС Мария Колесникова.
RT на русском07:16
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