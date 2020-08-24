Представитель госдепа США встречается с Тихановской в Вильнюсе
В штабе оппозиции подтвердили факт встречи Тихановской с представителем госдепартамента США. Ранее сообщалось, что у Тихановской запланирована встреча с первым заместителем госсекретаря США Стивеном Бигэном, одним из руководящих лиц госдепартамента.В источнике
С чего всё началось
Источник узнал о возможной встрече Тихановской с замгоссекретаря США
Находящаяся в Литве один из лидеров белорусской оппозиции Светлана Тихановская может провести встречу с первым заместителем госсекретаря США Стивеном Биганом, сообщил "Интерфаксу" источник в штабе экс-кандидата в президенты Белоруссии.
Интерфакс22 августа в 13:18
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Находящаяся в Литве Светлана Тихановская вскоре может встретиться с первым замгоссекретаря США Стивеном Биганом
Эхо Москвы22 августа в 13:36
Стало известно о возможной встрече Тихановской с замгоссекретаря США
Московский Комсомолец22 августа в 13:30