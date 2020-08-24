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РЕН ТВ

Представитель госдепа США встречается с Тихановской в Вильнюсе

В штабе оппозиции подтвердили факт встречи Тихановской с представителем госдепартамента США. Ранее сообщалось, что у Тихановской запланирована встреча с первым заместителем госсекретаря США Стивеном Бигэном, одним из руководящих лиц госдепартамента.В источнике
С чего всё началось
Интерфакс

Источник узнал о возможной встрече Тихановской с замгоссекретаря США

Находящаяся в Литве один из лидеров белорусской оппозиции Светлана Тихановская может провести встречу с первым заместителем госсекретаря США Стивеном Биганом, сообщил "Интерфаксу" источник в штабе экс-кандидата в президенты Белоруссии.
Интерфакс22 августа в 13:18
Подробнее о событии
Новостной фронт

Тихановская поблагодарила Госдеп за поддержку в свержении Лукашенко

Новостной фронт10:32
Политическая Экспертиза

Тихановская встретилась с замглавы Госдепа США

Политическая Экспертиза08:30
РЕН ТВ

Представитель госдепа США встречается с Тихановской в Вильнюсе

РЕН ТВ08:20
ИА Красная Весна

«Символ» белорусской оппозиции встретится с замгоссекретаря США

ИА Красная Весна22 августа в 13:55
Эхо Москвы

Находящаяся в Литве Светлана Тихановская вскоре может встретиться с первым замгоссекретаря США Стивеном Биганом

Эхо Москвы22 августа в 13:36
Московский Комсомолец

Стало известно о возможной встрече Тихановской с замгоссекретаря США

Московский Комсомолец22 августа в 13:30

Оппозиция потребовала проверить факт передачи оружия сыну Лукашенко

Координационный совет белорусской оппозиции требует провести проверку передачи оружия несовершеннолетнему сыну президента Белоруссии Александра Лукашенко, заявила один из лидеров объединенного штаба оппозиции Мария Колесникова.
0:42
Взгляд.ру08:31
1K

Лукашенко подписал указ о взаимном признании с РФ нарушений ПДД

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ, которым в качестве основы для проведения переговоров одобрен проект соглашения между Белоруссией и Россией о взаимном признании и исполнении решений по делам об административных правонарушениях в области дорожного движения, — говорится на официальном сайте руководителя Белоруссии.
News.ru11:54

Путин и Лукашенко обсудили меры по стабилизации ситуации в Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе телефонного разговора с российским коллегой Владимиром Путиным рассказал ему о мерах, которые принимаются для стабилизации ситуации в республике.
Газета.Ru11:22
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NASA просит помочь с научными целями для изучения Луны

Присланные предложения должны помочь специальной команде, которая в настоящее время формируется внутри Управления научных миссий NASA и призвана "разработать детальные задачи для достижения научных целей, которые уже определены Управлением по исследованию и планированию миссий с участием человека HEOMD".
Газета.Ru08:15

Первый российский моноблок на ARM-процессоре «Байкал-М» будет стоить от 150 000 рублей

Компания «Эдельвейс», по сообщению CNews, создала первый моноблочный компьютер с сенсорным дисплеем на российском процессоре «Байкал-М»: новинка предоставлена для тестирования ряду организаций.
3DNews08:31
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Протестующий в Гомеле заменил государственный флаг на оппозиционный

Участник акции протеста в белорусском Гомеле заменил на площади государственный флаг на оппозиционный бело-красной-белый, возбуждено уголовное дело за надругательство над госсимволами, сообщила в понедельник пресс-служба МВД Белоруссии.
0:28
РИА Новости11:00
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В Казани женщину укусил скорпион из купленного винограда

Жительницу Казани госпитализировали после укуса скорпиона, оказавшегося в купленном винограде, сообщает в воскресенье, 23 августа, ТАСС со ссылкой на пресс-службу министерства здравоохранения Татарстана.
1:53
Известия18:00
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Американское СМИ обнаружило личные связи зятя Трампа с главой РФПИ

Издание Daily Best, со ссылкой на источники в Белом доме, сообщило о регулярных контактах и личных связях Джареда Кушнера - зятя и советника президента США Дональда Трампа - с главой Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кириллом Дмитриевым.
Московский Комсомолец01:39
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В Москве задержали топ-менеджеров МАИ и бывшего замгендиректора «ИЛ»

Пресненский суд Москвы 22 августа заключил под стражу директора Центра проектно-конструкторских технологий Московского авиационного института (МАИ) Вячеслава Хвана и бывшего заместителя генерального директора по проектированию — экс-начальника ОКБ ПАО «Ил» Андрея Новожилова.
РБК11:32
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Продлены сроки изоляции экипажа МКС в российском сегменте станции

Москва, 24 августа 2020, 18:45 — REGNUM Срок изоляции экипажа Международной космической станции (МКС) в российском сегменте продляется ещё на одни сутки, сообщает 24 августа пресс-служба корпорации «Роскосмос».
REGNUM11:45
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