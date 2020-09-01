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Ведомости
Ведомости

Тихановская поддержала создание оппозиционной партии в Белоруссии

Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская «позитивно смотрит» на инициативу политика Виктора Бабарико создать свою партию, сообщила она в своем телеграм-канале «Пул первой».В источнике
Подробнее о событии
ТАСС

Тихановская позитивно оценила решение Бабарико создать политическую партию

ТАСС09:46
RT на русском

Тихановская оценила решение Бабарико создать партию

RT на русском07:19
РБК

Тихановская поддержала инициативу Бабарико создать оппозиционную партию

РБК08:52
Дождь

Тихановская «категорически не согласилась» с двумя утверждениями штаба Бабарико о создании новой партии

Дождь08:16
Коммерсантъ

Тихановская не согласна с утверждением Бабарико о первостепенности конституционной реформы

Коммерсантъ08:03
Комсомольская правда

Тихановская раскритиковала заявление Бабарико о создании новой партии

Комсомольская правда09:26
Московский Комсомолец

Тихановская раскритиковала программу партии Бабарико

Московский Комсомолец07:33

ФБК снимал расследование в Новосибирске до отравления Навального

31 августа на YouTube-канале Алексея Навального вышла первая часть фильма-расследования из Новосибирска, которое начали снимать еще до инцидента с политиком: в Томске, где предположительно его отравили, Навальный оказался сразу после Новосибирска.
RuNews24.ruвчера в 13:04
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Умер российский писатель Владислав Крапивин

Известно, что писатель проходил лечение в Свердловской областной клинической больнице №1. Напомним, что в середине июля 81-летнего Крапивина госпитализировали в Екатеринбурге с пневмонией, однако тесты на COVID-19 показали отрицательный результат.
MedikForum.ru06:08
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