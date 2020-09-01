Тихановская поддержала создание оппозиционной партии в Белоруссии
Смотрите также
В Татарстане застрелили убившего двух грабителей бизнесмена
В Минске протестующие студенты прорвали оцепление рядом со зданием КГБ
Пугачева и Галкин лично отвели Лизу и Гарри в первый класс
Адвокат Ефремова в зале суда обматерил защитника семьи погибшего в ДТП
Польша сняла запрет на авиасообщение с Россией
Сын Цоя показал письмо Путину с просьбой запретить фильм Учителя
Лукашенко заявил, что белорусы и россияне сохранят единое Отечество
Умер российский писатель Владислав Крапивин
Сын погибшего в ДТП с Ефремовым запросил восемь лет тюрьмы для актера
Лукашенко объяснил отказ пускать в страну главу белорусских католиков
Жителю Перми вынесли приговор за фото Власова в «Бессмертном полку»
Россия и Белоруссия договорились возобновить транспортное сообщение
Путин высказался против полного перехода на дистанционное образование
В РФ вступил в силу закон о внесудебном банкротстве частных лиц
Дочь Дмитрия Маликова раскритиковали за фотошоп семейного фото
Вокалист Little Big Илья Прусикин объявил о разводе с женой
Оппозиция Белоруссии объявила о создании партии
Суд завершил исследование доказательств по делу Ефремова
В Минске протестующие студенты прорвали оцепление рядом со зданием КГБ
В Татарстане застрелили убившего двух грабителей бизнесмена
Тихановская поддержала создание оппозиционной партии в Белоруссии
Лавров ответил на заявления западных стран по делу Навального
Россия и Белоруссия договорились возобновить транспортное сообщение
Лукашенко предупредил о «резне» в случае прихода к власти оппозиции
Жителю Перми вынесли приговор за фото Власова в «Бессмертном полку»
Называвший русский язык «убогим» профессор ВШЭ Гусейнов уволился
Путин заявил, что Россия не является «страной-бензоколонкой»
Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская «позитивно смотрит» на инициативу политика Виктора Бабарико создать свою партию, сообщила она в своем телеграм-канале «Пул первой».В источнике
Подробнее о событии