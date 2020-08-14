Тихановская попросила помощи мирового сообщества
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Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская обратилась к международному сообществу и европейским странам с просьбой помочь им организовать диалог с властями страны. Политик выразила благодарность всем людям и организациям, которые поддержали ее и готовы помочь в переговорном процессе.В источнике
С чего всё началось
«С учетом происходящего в стране и необходимости принятия неотложных мер для восстановления законности в Белоруссии, я, Светлана Тихановская, инициирую создание Координационного совета для обеспечения трансфера власти», – говорится в сообщении Telegram-канала штаба Тихановской «Пул первой
».
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Тихановская инициировала создание Координационного совета для трансфера власти
Комсомольская правда08:30