Тихановская попросила помощи мирового сообщества

Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская обратилась к международному сообществу и европейским странам с просьбой помочь им организовать диалог с властями страны. Политик выразила благодарность всем людям и организациям, которые поддержали ее и готовы помочь в переговорном процессе.