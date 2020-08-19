Тихановская попросила власти ЕС не признавать итоги выборов в Белоруссии
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Бывшая соперница президента Белоруссии Александра Лукашенко на выборах Светлана Тихановская призвала Европейский совет не признавать итоги голосования, следует из ее видеообращения, опубликованного на Youtube-канале «Страна для жизни».В источнике
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