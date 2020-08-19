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Ведомости
Ведомости

Тихановская попросила власти ЕС не признавать итоги выборов в Белоруссии

Бывшая соперница президента Белоруссии Александра Лукашенко на выборах Светлана Тихановская призвала Европейский совет не признавать итоги голосования, следует из ее видеообращения, опубликованного на Youtube-канале «Страна для жизни».В источнике
Подробнее о событии
Интерфакс

Тихановская призвала Евросоюз не признавать результаты выборов

Интерфакс01:58
ТАСС

Тихановская призвала Европу не признавать итоги выборов в Белоруссии

ТАСС01:38
RT на русском

Тихановская призвала европейских лидеров не признавать итоги выборов

RT на русском01:43
Известия

Тихановская записала обращение к Европейскому совету

Известия01:38
РИА Новости

Тихановская призвала власти ЕС не признавать итоги выборов в Белоруссии

РИА Новости01:38
Lenta.ru

Тихановская призвала Европу не признавать победу Лукашенко

Lenta.ru01:50
РБК

Тихановская попросила власти ЕС не признавать итоги выборов в Белоруссии

РБК01:21
КП - Беларусь

«Призываю вас не признавать результаты выборов в Беларуси»: Тихановская обратилась к лидерам стран Европы

КП - Беларусь02:52

Никита Высоцкий в суде назвал Ефремова очень хорошим человеком

Первым свидетелем защиты по делу актера Михаила Ефремова выступил его коллега Никита Высоцкий – он назвал артиста "очень хорошим" человеком, передает корреспондент РИА Новости из зала Пресненского суда Москвы.
РИА Новости03:37

Кравчук назвал приоритет при урегулировании конфликта в Донбассе

Киев, 19 августа 2020, 08:20 — REGNUM Возвращению мирной жизни в Донбасс будут способствовать реализация практических шагов и уважение конфликтующих сторон друг к другу, заявил 18 августа глава делегации Киева в трёхсторонней контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе, первый президент Украины Леонид Кравчук в интервью RT.
REGNUM01:20
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Нихон кэйдзай (Япония): сейчас уровень американо-китайского противостояния выше, чем между США и СССР в период холодной войны (Nihon Keizai)

Администрация Трампа с тревогой рассматривает нынешний уровень противостояния США с Китаем как более высокий, чем тот, который существовал между Америкой и Советским Союзом во времена холодной войны.
ИноСМИ20:30

В Белоруссии нашли мертвым не подписавшего протоколы директора музея

После пропажи директора музея сотрудники Национального художественного музея Белоруссии и Национального исторического музея вышли на акцию в его поддержку и выразили солидарность со всеми, кто пропал до и после выборов.
РБКвчера в 13:41
2,2K

Известного по спорам с IKEA российского бизнесмена ждет новый суд

Генпрокуратура РФ утвердила обвинительное заключение по делу скандально известного бизнесмена Константина Пономарева об уклонении от уплаты налогов на 9,8 миллиарда рублей и попытке хищения еще 5,5 миллиардов, сообщает ведомство во вторник.
РИА Новостивчера в 08:12
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