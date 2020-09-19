Общество

ФедералПрессФедералПрессТихановская потребовала освободить задержанных в Минске женщин

По словам политика, в результате прошедшей в Белоруссии акции силовики задержали более 240 жительниц страны. Более того, правоохранительные органы арестовали 16-летних девочек. Тихановская отметила, что силовики, осуществившие задержания, не имели опознавательных знаков и действовали грубо.
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Тихановская пригрозила задерживающим женщин силовикам деанонимизацией

Известиявчера в 18:03

Тихановская пригрозила работающим на протестах силовикам деанонимизацией

РИА Новостивчера в 16:33

На женском марше в Минске задержали более 200 человек. Тихановская призывает их отпустить: «Вам еще придётся посмотреть в глаза своему народу»

Фонтанка.Рувчера в 12:19

Тихановская потребовала освободить задержанных на женском марше

Коммерсантъвчера в 13:47

Тихановская пригрозила подавляющим протесты силовикам раскрытием их имен

РБКвчера в 13:22

Тихановская пригрозила задерживающим женщин силовикам деанонимизацией

Lenta.ruвчера в 12:40

Тихановская пригрозила деанонимизацией работающим на протестах силовикам

RT на русскомвчера в 15:05
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Сестра ведущего «Русского лото» Михаила Борисова опровергла его смерть

Ведущий программы «Русское лото» Михаил Борисов попал в больницу, сообщила агентству «Москва» его сестра Нина Борисова.
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Общество

Разработчик «Новичка» извинился перед Навальным

Один из разработчиков яда «Новичок», химик Вил Мирзаянов извинился перед оппозиционером Алексеем Навальным.
Коммерсантъ 02:52
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«Ман Сити» заплатит около 50 млн евро за защитника «Севильи» Кунде

«Манчестер Сити» намерен приобрести центрального защитника «Севильи» Жюля Кунде.
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РБК вчера в 22:27
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В субботу в Белоруссии были задержаны 430 участников протестных акций

Вести.Ru 04:10
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Общество

Записавшихся на испытания вакцины от коронавируса москвичей посчитали

Более 60 тысяч москвичей захотели испытать на себе вакцину от коронавируса.
Lenta.ru 02:01
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Шоу-бизнес

Рита Дакота застряла в Турции из-за теста на коронавирус

Lenta.ru вчера в 23:25
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Общество

В telegram-канале оппозиции выложили данные 1000 сотрудников МВД Белоруссии

Минск, 20 сентября 2020, 08:16 — REGNUM На telegram-канале Nexta, авторы которого из-за рубежа координируют массовые акции протестов в Белоруссии, 19 сентября были опубликованы данные о тысяче сотрудников МВД.
REGNUM 01:16
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Здоровье

За сутки в Кировской области выявили 70 новых случаев коронавируса

За прошедшие сутки в Кировской области выявлено 70 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.
Вятка Областная вчера в 04:13
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Выплаты к 1 октября смогут получить пенсионеры нескольких регионов РФ

Пенсионеры хотели бы, чтобы им выдали к этому числу дополнительные деньги к пенсии на федеральном уровне.
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Футбол

«Манчестер Юнайтед» проиграл «Кристал Пэлас» в чемпионате Англии

«Манчестер Юнайтед» начал сезон в чемпионате Англии с поражения. В рамках 2-го тура «Красные Дьяволы» неожиданно уступили «Кристал Пэлас».
Vprognoze.ru вчера в 16:37
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В МИДе заявили, что СБ ООН не возвращал санкции против Ирана

Совет безопасности ООН не запускал механизм возобновления санкций против Ирана, действия США – театральная постановка, следует из заявления МИД России.
Газета.Ru 02:29
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Спорт

38% граждан России заявили о регулярных занятиях бегом

Основной мотивацией бегать большинство респондентов назвали здоровье и борьбу с лишним весом.
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ФБР ведет расследование отправки Трампу пакета с ядом рицином

ФБР и Секретная служба США расследуют дело по отправке главе Белого дома Дональду Трампу пакета с ядом рицином.
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Новый Хабиб выиграл бой за 17 секунд и установил рекорд UFC

Шведский боец смешанного стиля (MMA) Хамзат Чимаев одолел американца Джеральда Миршерта на турнире UFC Fight Night 178 за 17 секунд.
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Наталья Водянова вышла замуж за миллиардера Антуана Арно

Модель Наталья Водянова и миллиардер Антуан Арно официально стали мужем и женой.
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Политика

К дворцу Независимости в Минске прибыла спецтехника

Газета.Ru 04:22
Общество

Жительница Японии достигла рекорда долголетия

Японка Канэ Танаке, которую внесли в Книгу рекордов Гиннесса как самую пожилую жительницу планеты, достигла рекорда долголетия.
Вечерняя Москва 18 сентября в 04:22
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Общество

Ввоз и продажу автомобилей для перевозки инвалидов освободили от НДС

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому ввоз и продажа автомобилей для перевозки инвалидов освобождаются от НДС, сообщает в воскресенье пресс-служба кабмина.
РИА Новости 03:49
Происшествия

Четыре человека получили ранения в ходе нападения в британском Плимуте

Четыре человека получили ножевые ранения в результате нападения в британском городе Плимут.
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Анна Седокова вышла замуж за баскетболиста Яниса Тимму

Анна Седокова объявила о своем романе с прибалтийским баскетболистом Янисом Тиммой в сентябре 2019 года.
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Пушков рассказал о перспективах прихода к власти Байдена

Сенатор Алексей Пушков рассказал о перспективах прихода к власти кандидата в президенты США от Демократической партии Джо Байдена.
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Год 2020-й как он есть: ураганы и банды устанавливают мировые цены на газ

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На Кубани 93 новых случая коронавируса зафиксировали за сутки

За минувшие 24 часа на Кубани еще у 93 жителей диагностировано заражение коронавирусом — заболели 56 женщин и 37 мужчин.
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В Самарской области не вводят ограничения, но ужесточают контроль

Медики заявляют о том, что рост числа заразившихся жителей Самарской области происходит во многом из-за "ослабленной санитарной настороженности": люди не надевают маски, охотно вступают в социальные контакты, полагая, что опасность миновала.
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Участницы акции протеста в Минске отбили мотоциклиста у силовиков

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Армия и оружие

«Цель не будет ждать, пока по ней откроют огонь»: в США меняют программу стрелковой подготовки морпехов

Действовавшую десятилетиями стандартную программу стрелковой подготовки ART меняют на так называемую ежегодную стрелковую квалификацию ARQ.
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Жириновский призвал арестовать Навального

Глава ЛДПР Владимир Жириновский в эфире программы «Соловьёв-Live» на YouTube заявил, что оппозиционера Алексея Навального и всю его команду необходимо арестовать.
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