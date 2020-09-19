Общество
ФедералПрессТихановская потребовала освободить задержанных в Минске женщин
По словам политика, в результате прошедшей в Белоруссии акции силовики задержали более 240 жительниц страны. Более того, правоохранительные органы арестовали 16-летних девочек. Тихановская отметила, что силовики, осуществившие задержания, не имели опознавательных знаков и действовали грубо.
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Общество
Сестра ведущего «Русского лото» Михаила Борисова опровергла его смерть
Ведущий программы «Русское лото» Михаил Борисов попал в больницу, сообщила агентству «Москва» его сестра Нина Борисова.
Коммерсантъ вчера в 17:01
Футбол
Джесси Лингард может продолжить карьеру в «Тоттенхэме»
Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Джесси Лингард может перейти в «Тоттенхэм Хотспур», сообщает Daily Star.
Чемпионат 04:02
Общество
Разработчик «Новичка» извинился перед Навальным
Один из разработчиков яда «Новичок», химик Вил Мирзаянов извинился перед оппозиционером Алексеем Навальным.
Коммерсантъ 02:52
Футбол
«Ман Сити» заплатит около 50 млн евро за защитника «Севильи» Кунде
«Манчестер Сити» намерен приобрести центрального защитника «Севильи» Жюля Кунде.
Sports.ru 02:25
Армия и оружие
The National Interest оценил угрозу для США от российских «Авангардов»
Российский гиперзвуковой боевой блок «Авангард» не представляет для США серьезной угрозы, считает автор статьи, опубликованной в журнале The National Interest.
РБК вчера в 22:27
Общество
Записавшихся на испытания вакцины от коронавируса москвичей посчитали
Более 60 тысяч москвичей захотели испытать на себе вакцину от коронавируса.
Lenta.ru 02:01
Шоу-бизнес
Рита Дакота застряла в Турции из-за теста на коронавирус
Lenta.ru вчера в 23:25
Общество
В telegram-канале оппозиции выложили данные 1000 сотрудников МВД Белоруссии
Минск, 20 сентября 2020, 08:16 — REGNUM На telegram-канале Nexta, авторы которого из-за рубежа координируют массовые акции протестов в Белоруссии, 19 сентября были опубликованы данные о тысяче сотрудников МВД.
REGNUM 01:16
Здоровье
За сутки в Кировской области выявили 70 новых случаев коронавируса
За прошедшие сутки в Кировской области выявлено 70 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.
Вятка Областная вчера в 04:13
Общество
Выплаты к 1 октября смогут получить пенсионеры нескольких регионов РФ
Пенсионеры хотели бы, чтобы им выдали к этому числу дополнительные деньги к пенсии на федеральном уровне.
Evo-rus.com 03:09
Футбол
«Манчестер Юнайтед» проиграл «Кристал Пэлас» в чемпионате Англии
«Манчестер Юнайтед» начал сезон в чемпионате Англии с поражения. В рамках 2-го тура «Красные Дьяволы» неожиданно уступили «Кристал Пэлас».
Vprognoze.ru вчера в 16:37
Политика
В МИДе заявили, что СБ ООН не возвращал санкции против Ирана
Совет безопасности ООН не запускал механизм возобновления санкций против Ирана, действия США – театральная постановка, следует из заявления МИД России.
Газета.Ru 02:29
Спорт
38% граждан России заявили о регулярных занятиях бегом
Основной мотивацией бегать большинство респондентов назвали здоровье и борьбу с лишним весом.
Говорит Москва 04:18
Общество
ФБР ведет расследование отправки Трампу пакета с ядом рицином
ФБР и Секретная служба США расследуют дело по отправке главе Белого дома Дональду Трампу пакета с ядом рицином.
Газета.Ru 02:42
Единоборства
Новый Хабиб выиграл бой за 17 секунд и установил рекорд UFC
Шведский боец смешанного стиля (MMA) Хамзат Чимаев одолел американца Джеральда Миршерта на турнире UFC Fight Night 178 за 17 секунд.
Lenta.ru 01:43
Шоу-бизнес
Наталья Водянова вышла замуж за миллиардера Антуана Арно
Модель Наталья Водянова и миллиардер Антуан Арно официально стали мужем и женой.
Известия вчера в 14:16
Политика
К дворцу Независимости в Минске прибыла спецтехника
Газета.Ru 04:22
Общество
Жительница Японии достигла рекорда долголетия
Японка Канэ Танаке, которую внесли в Книгу рекордов Гиннесса как самую пожилую жительницу планеты, достигла рекорда долголетия.
Вечерняя Москва 18 сентября в 04:22
Общество
Ввоз и продажу автомобилей для перевозки инвалидов освободили от НДС
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому ввоз и продажа автомобилей для перевозки инвалидов освобождаются от НДС, сообщает в воскресенье пресс-служба кабмина.
РИА Новости 03:49
Происшествия
Четыре человека получили ранения в ходе нападения в британском Плимуте
Четыре человека получили ножевые ранения в результате нападения в британском городе Плимут.
РБК 01:34
Шоу-бизнес
Анна Седокова вышла замуж за баскетболиста Яниса Тимму
Анна Седокова объявила о своем романе с прибалтийским баскетболистом Янисом Тиммой в сентябре 2019 года.
Вокруг ТВ 18 сентября в 14:09
Политика
Пушков рассказал о перспективах прихода к власти Байдена
Сенатор Алексей Пушков рассказал о перспективах прихода к власти кандидата в президенты США от Демократической партии Джо Байдена.
Lenta.ru вчера в 20:41
Экономика
Год 2020-й как он есть: ураганы и банды устанавливают мировые цены на газ
Из-за недавних сверхнизких цен, которые не окупали даже операционные затраты, отгрузки СПГ летом снижались до половины и ниже от плановых мощностей заводов, сейчас экспорт постепенно уже может восстанавливаться вместе с ростом глобальных цен, но сезон ураганов мешает быстрому возврату к норме.
РИА Новости 01:00
Происшествия
На Кубани 93 новых случая коронавируса зафиксировали за сутки
За минувшие 24 часа на Кубани еще у 93 жителей диагностировано заражение коронавирусом — заболели 56 женщин и 37 мужчин.
Kursk.com 17 сентября в 05:00
Здоровье
В Самарской области не вводят ограничения, но ужесточают контроль
Медики заявляют о том, что рост числа заразившихся жителей Самарской области происходит во многом из-за "ослабленной санитарной настороженности": люди не надевают маски, охотно вступают в социальные контакты, полагая, что опасность миновала.
СитиТрафик вчера в 00:35
Армия и оружие
«Цель не будет ждать, пока по ней откроют огонь»: в США меняют программу стрелковой подготовки морпехов
Действовавшую десятилетиями стандартную программу стрелковой подготовки ART меняют на так называемую ежегодную стрелковую квалификацию ARQ.
Военное обозрение 01:57
Политика
Жириновский призвал арестовать Навального
Глава ЛДПР Владимир Жириновский в эфире программы «Соловьёв-Live» на YouTube заявил, что оппозиционера Алексея Навального и всю его команду необходимо арестовать.
Freepressa.ru вчера в 21:08