Соперница Лукашенко потребовала передать ей власть в Белоруссии
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Соперница Александра Лукашенко по предвыборной гонке за пост президента Белоруссии Светлана Тихановская потребовала передать ей власть в республике. С таким заявлением выступил штаб кандидата в президенты.В источнике
С чего всё началось
Тихановская заявила о победе на выборах президента Белоруссии
Вы все видели своими глазами", - сказала Тихановская на пресс-конференции в понедельник в Минске, отвечая на вопрос, считает ли себя победителем на прошедших выборах.
РИА Новости06:04
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