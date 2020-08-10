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Дума ТВ
Дума ТВ

Соперница Лукашенко потребовала передать ей власть в Белоруссии

Соперница Александра Лукашенко по предвыборной гонке за пост президента Белоруссии Светлана Тихановская потребовала передать ей власть в республике. С таким заявлением выступил штаб кандидата в президенты.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Тихановская заявила о победе на выборах президента Белоруссии

Вы все видели своими глазами", - сказала Тихановская на пресс-конференции в понедельник в Минске, отвечая на вопрос, считает ли себя победителем на прошедших выборах.
РИА Новости06:04
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ГЛАС.RU

Штаб оппозиционного лидера требует мирно передать власть в Беларуси

ГЛАС.RU05:14
Труд

Готовы к длительным протестам: Тихановская потребовала от Лукашенко мирной передачи власти

Труд06:19
Дума ТВ

Соперница Лукашенко потребовала передать ей власть в Белоруссии

Дума ТВ05:30
Ридус

Тихановская требует от Лукашенко «мирной» передачи власти

Ридус06:53
Общественная служба новостей

Тихановская объявила себя победителем на выборах

Общественная служба новостей05:04
Lenta.ru

Тихановская назвала себя победителем президентских выборов

Lenta.ru05:01
Pravda.Ru

Светлана Тихановская требует «мирной» передачи власти

Pravda.Ru05:00

Спрогнозирована ситуация с коронавирусом после открытия школ в России

Иммунолог, директор петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Арег Тотолян ранее предупредил, что осенью жители страны могут столкнуться с более тяжелым течением COVID-19 из-за активизации вирусов гриппа, парагриппа и других типов коронавируса.
Спрогнозирована ситуация с коронавирусом после открытия школ в России
Lenta.ru01:58
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Российские авиакомпании 10 августа возобновят полеты на курорты Турции

Полеты российских и турецких авиаперевозчиков, которые доставят россиян в курортные турецкие города Даламан, Бодрум и Анталью, возобновятся завтра, 10 августа, сообщает Росавиация.
Коммерсантъвчера в 11:59
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Белорусский металлургический завод частично приостановил работу

Работа нескольких цехов на Белорусском металлургическом заводе (БМЗ) в городе Жлобине приостановлена, сообщает агентство Sputnik Беларусь со ссылкой на несколько информированных источников в республике.
РИА Новости07:34
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В Крыму планируют построить стационарный водовод для нужд Симферополя

Власти Крыма готовят обоснование для строительства нового стационарного водовода между Тайганским и Симферопольским водохранилищами, между которыми военные проложили трубопровод для переброски воды, чтобы обеспечить нужды Симферополя.
ТАСС06:19
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Туск призвал Лукашенко опубликовать фактические результаты выборов

Глава Европейской народной партии, бывший председатель Европейского совета, экс-премьер Польши Дональд Туск призвал президента Белоруссии Александра Лукашенко опубликовать фактические результаты выборов.
РИА Новости08:30

Впервые за пять лет август станет для рубля исключением из правил

Специально для "Российской газеты" Иван Капустянский, ведущий аналитик Forex Optimum, оценил возможные итоги августа и дал совет, когда лучше покупать золото, цены на которое бьют все рекорды: - Если на этой неделе вопрос, обсуждаемый в Конгрессе США по новым мерам стимулирования американской экономики, не решится, то его рассмотрение, наверняка, перенесется на следующую неделю.
Российская газета23:00
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Минпросвещения планирует создать новые должности в школах России

«В сентябре 2021 года начнём апробацию новой системы аттестации учителей в школах, внедрение новых должностей и квалификационных категорий: учитель-методист, учитель-наставник», — сказал Кравцов.
RT на русском01:27
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Наши зубы и кости могут состоять из остатков сверхновых

Показания умирающей звезды помогли ученым понять, что происходит: реакции между выброшенными веществами и внешним газовым кольцом стали причиной очень высокой температуры и высокого давления, что привело к ядерной реакции, производящей кальций.
Машины и Механизмы7 августа в 08:45