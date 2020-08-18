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РИА Новости
РИА Новости

Тихановская поздравила арестованного мужа с днем рождения

Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская записала новое обращение, в котором поздравила своего мужа Сергея, находящегося в СИЗО, с днем рождения.В источнике
С чего всё началось
Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская записала новое обращение
, в котором поздравила своего мужа Сергея, находящегося в СИЗО, с днем рождения.
РИА Новости06:03
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Комсомольская правда

«Он просит, чтобы вы сделали всё, чтобы жить в стране для жизни»: Тихановская записала новое обращение и поздравила арестованного мужа с днём рождения

Комсомольская правда05:35
Газета.Ru

Тихановская выпустила новое видеообращение

Газета.Ru06:35
РИА Новости

Тихановская поздравила арестованного мужа с днем рождения

РИА Новости06:03
Коммерсантъ

Тихановская передала призыв арестованного мужа «не сидеть»

Коммерсантъ05:47
РБК

Тихановская передала слова мужа к белорусам с просьбой «не сидеть»

РБК07:30
Московский Комсомолец

Тихановская записала видеообращение в день рождения мужа

Московский Комсомолец05:18
Lenta.ru

Тихановская обратилась к белорусам

Lenta.ru05:17

В Перми активист получил два года колонии за похожий на Путина манекен

Ленинский районный суд Перми признал виновными двух из трех сторонников Алексея Навального по делу об акции с манекеном с лицом президента России Владимира Путина в ноябре прошлого года.
В Перми активист получил два года колонии за похожий на Путина манекен
Коммерсантъ07:35
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В ВОЗ рассказали об умирающей от коронавируса молодежи

Представитель программы чрезвычайных ситуаций в области здравоохранения Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мария Ван Керкхове рассказала, как некоторые представители молодежи тяжело переносят коронавирус.
Lenta.ru09:20

В Совфеде назвали условия для выплат на детей до 16 лет в августе

Решение о возможных выплатах на детей до 16 лет в августе будет зависеть от целого ряда инстанций, включая социальный блок правительства, заявил первый заместитель председателя социального комитета Совета Федерации Валерий Рязанский.
РИА Новости07:26
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«Формула-1» признала Сенну самым быстрым гонщиком

Руководство чемпионата мира по автогонкам в классе машин «Формула-1» вместе с Amazon Web Services создало объединенный рейтинг скорости пилотов, составляемый при помощи облачных вычислений, сообщила пресс-служба «Формулы-1».
Аргументы и Факты08:12

Мишустин на встрече с Дегтяревым дал поручения по реконструкции дороги

Премьер РФ Михаил Мишустин на встрече с врио губернатора Хабаровского края Михаилом Дегтяревым поручил начать работу по проекту реконструкции дороги Ванино - Советская Гавань в регионе в 2021 году, сообщили в пресс-службе правительства.
РИА Новости02:52
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В США указали на место российского ВПК в мире

В рейтинг крупнейших в мире военно-промышленных компаний за 2020 год, каждые 12 месяцев публикуемый американским изданием Defense News, вошли, как и год назад, только две российские компании — концерн «Алмаз-Антей» (производитель зенитных ракетных систем С-400 «Триумф») и корпорация «Тактическое ракетное вооружение» (разработчик гиперзвуковых ракет «Циркон»).
Lenta.ru08:17