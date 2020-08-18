Тихановская поздравила арестованного мужа с днем рождения
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Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская записала новое обращение, в котором поздравила своего мужа Сергея, находящегося в СИЗО, с днем рождения.В источнике
С чего всё началось
Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская записала новое обращение
, в котором поздравила своего мужа Сергея, находящегося в СИЗО, с днем рождения.
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