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РИА Новости
РИА Новости

Тихановская поздравила арестованного мужа с днем рождения

Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская записала новое обращение, в котором поздравила своего мужа Сергея, находящегося в СИЗО, с днем рождения.В источнике
С чего всё началось
Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская записала новое обращение
, в котором поздравила своего мужа Сергея, находящегося в СИЗО, с днем рождения.
РИА Новости06:03
Подробнее о событии
РБК

Тихановская передала слова мужа к белорусам с просьбой «не сидеть»

РБК07:30
Московский Комсомолец

Тихановская записала видеообращение в день рождения мужа

Московский Комсомолец05:18
РИА Новости

Тихановская поздравила арестованного мужа с днем рождения

РИА Новости06:03
Коммерсантъ

Тихановская передала призыв арестованного мужа «не сидеть»

Коммерсантъ05:47
Комсомольская правда

«Он просит, чтобы вы сделали всё, чтобы жить в стране для жизни»: Тихановская записала новое обращение и поздравила арестованного мужа с днём рождения

Комсомольская правда05:35
Газета.Ru

Тихановская выпустила новое видеообращение

Газета.Ru06:35
Lenta.ru

Тихановская обратилась к белорусам

Lenta.ru05:17

В Перми активист получил два года колонии за похожий на Путина манекен

Ленинский районный суд Перми признал виновными двух из трех сторонников Алексея Навального по делу об акции с манекеном с лицом президента России Владимира Путина в ноябре прошлого года.
Коммерсантъ07:35
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Путин провёл встречу с главой «Роснефти»

Ново-Огарево, Московская область, 18 августа 2020, 14:15 — REGNUM Президент России Владимир Путин провел встречу с главой «Роснефти» Игорем Сечиным, сообщается 18 августа на сайте Кремля.
REGNUM07:15

В Белоруссии отказались созывать палату представителей на фоне протестов

Вечером 9 августа ЦИК Белоруссии опубликовал предварительные итоги президентских выборов, согласно эти данным, действующий президент Александр Лукашенко набрал более 80%, а его главная соперница, единый кандидат от оппозиции Светлана Тихановская, около 10%.
РБК07:22
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ГИБДД РФ начала взимать штрафы с водителей за багажники на крыше авто

После обновления техрегламента Таможенного союза инспекторы ГИБДД начали штрафовать российских автомобилистов за установленные на крышах их машин багажники в случае, если они не зарегистрированы и не имеют необходимой сертификации.
Discover2402:53
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В Совфеде назвали условия для выплат на детей до 16 лет в августе

Решение о возможных выплатах на детей до 16 лет в августе будет зависеть от целого ряда инстанций, включая социальный блок правительства, заявил первый заместитель председателя социального комитета Совета Федерации Валерий Рязанский.
РИА Новости07:26
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