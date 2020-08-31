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РИА Новости
РИА Новости

Тихановская предостерегла Россию от отправки силовиков в Белоруссию

Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская заявила, что оппозиция "крайне обеспокоена" словами президента России Владимира Путина о возможности отправки российских правоохранителей в Белоруссию.В источнике
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Коммерсантъ

Тихановская обеспокоена возможной отправкой российских силовиков в Белоруссию

Коммерсантъ11:23
Московский Комсомолец

Тихановская прокомментировала заявление Путина о резерве силовиков для Белоруссии

Московский Комсомолец04:41
Телеканал 360°

Тихановская высказалась о резерве российских силовиков для Белоруссии

Телеканал 360°05:10
Интерфакс

Тихановская предостерегла от силового вмешательства РФ в Белоруссии

Интерфакс08:27
Вести.Ru

Тихановская ответила на слова Путина о резерве силовиков

Вести.Ru04:32
RT на русском

Тихановская прокомментировала заявление Путина о резерве силовиков

RT на русском03:59
РИА Новости

Тихановская предостерегла Россию от отправки силовиков в Белоруссию

РИА Новости03:42

Фронтмен группы Little Big объявил о разводе с женой

Санкт-Петербург, 31 августа 2020, 16:24 — REGNUM Петербургский музыкант, солист культовой группы Little Big Илья Прусикин объявил на своей официальной странице в одной из социальных сетей о разводе со своей супругой Ириной Смелой.
REGNUM09:24
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