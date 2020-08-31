Тихановская предостерегла Россию от отправки силовиков в Белоруссию
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Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская заявила, что оппозиция "крайне обеспокоена" словами президента России Владимира Путина о возможности отправки российских правоохранителей в Белоруссию.В источнике
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Тихановская прокомментировала заявление Путина о резерве силовиков для Белоруссии
Московский Комсомолец04:41