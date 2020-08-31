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РИА Новости
РИА Новости

Тихановская предостерегла Россию от отправки силовиков в Белоруссию

Ранее российский президент в интервью телеканалу "Россия 1" сообщил, что по запросу белорусского лидера Александра Лукашенко сформировал резерв из сотрудников правоохранительных органов для помощи Белоруссии при необходимости.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Тихановская предостерегла Россию от отправки силовиков в Белоруссию

Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская заявила, что оппозиция "крайне обеспокоена" словами президента России Владимира Путина о возможности отправки российских правоохранителей в Белоруссию.
РИА Новости03:42
Подробнее о событии
Коммерсантъ

Тихановская обеспокоена возможной отправкой российских силовиков в Белоруссию

Коммерсантъ11:23
РИА Новости

Тихановская предостерегла Россию от отправки силовиков в Белоруссию

РИА Новости03:42
Телеканал 360°

Тихановская высказалась о резерве российских силовиков для Белоруссии

Телеканал 360°05:10
Московский Комсомолец

Тихановская прокомментировала заявление Путина о резерве силовиков для Белоруссии

Московский Комсомолец04:41
Вести.Ru

Тихановская ответила на слова Путина о резерве силовиков

Вести.Ru04:32
RT на русском

Тихановская прокомментировала заявление Путина о резерве силовиков

RT на русском03:59
Интерфакс

Тихановская предостерегла от силового вмешательства РФ в Белоруссии

Интерфакс08:27

Фургал отказался от досудебного соглашения со следствием

Бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, который находится в Москве под арестом по делу об организации убийств и покушению на убийство предпринимателей, отказался от досудебного соглашения со следствием.
Фургал отказался от досудебного соглашения со следствием
Известия07:41
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Сын Цоя подтвердил факт обращения к Путину из-за фильма Учителя

Александр Цой, сын Виктора Цоя, подтвердил "Газете.Ru", что он безусловно разделяет тезисы, изложенные в письме к президенту Владимиру Путину, которого просят не допустить выхода в свет фильма Алексея Учителя о лидере группы "Кино".
Газета.Ru13:30
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Актер Дмитрий Певцов госпитализирован в больницу в Коммунарке

Народный артист России Дмитрий Певцов госпитализирован в больницу в Коммунарке с воспалением легких, анализ на коронавирус отрицательный, сообщил "Интерфаксу" директор театра "Ленком" Марк Варшавер.
Интерфакс29 августа в 14:11
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Детский Aston Martin DB5 стоит дороже Mercedes C-класса

Aston Martin DB5 Junior, созданный в коллаборации Aston Martin Little Car Company представляет собой электрическую версию самого культового автомобиля британского бренда в масштабе 2:3. Благодаря 3D модели оригинального DB5 маленькая модель является его точной копией с максимальной детализацией и достоверностью.
Top Gear Russia06:04

Фронтмен группы Little Big объявил о разводе с женой

Санкт-Петербург, 31 августа 2020, 16:24 — REGNUM Петербургский музыкант, солист культовой группы Little Big Илья Прусикин объявил на своей официальной странице в одной из социальных сетей о разводе со своей супругой Ириной Смелой.
REGNUM09:24
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ФБК снимал расследование в Новосибирске до отравления Навального

31 августа на YouTube-канале Алексея Навального вышла первая часть фильма-расследования из Новосибирска, которое начали снимать еще до инцидента с политиком: в Томске, где предположительно его отравили, Навальный оказался сразу после Новосибирска.
RuNews24.ru13:04
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