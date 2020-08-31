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Mockva.ru
Mockva.ru

Тихановская предостерегла Россию от вмешательства в дела Белоруссии

Экс-кандидат в президенты добавила, что просит уважать суверенитет Белоруссии. По ее словам, отправить российский ОМОН в Беларусь было бы серьезным нарушением независимости Беларуси и имело бы тяжелые последствия для взаимоотношений двух стран.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Тихановская предостерегла Россию от отправки силовиков в Белоруссию

Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская заявила, что оппозиция "крайне обеспокоена" словами президента России Владимира Путина о возможности отправки российских правоохранителей в Белоруссию.
РИА Новостивчера в 03:42
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Коммерсантъ

Тихановская обеспокоена возможной отправкой российских силовиков в Белоруссию

Коммерсантъвчера в 11:23
Интерфакс

Тихановская предостерегла от силового вмешательства РФ в Белоруссии

Интерфаксвчера в 08:27
RT на русском

Тихановская прокомментировала заявление Путина о резерве силовиков

RT на русскомвчера в 03:59
Московский Комсомолец

Тихановская прокомментировала заявление Путина о резерве силовиков для Белоруссии

Московский Комсомолецвчера в 04:41
Вести.Ru

Тихановская ответила на слова Путина о резерве силовиков

Вести.Ruвчера в 04:32
Телеканал 360°

Тихановская высказалась о резерве российских силовиков для Белоруссии

Телеканал 360°вчера в 05:10
РИА Новости

Тихановская предостерегла Россию от отправки силовиков в Белоруссию

РИА Новостивчера в 03:42

Ефремов заявил в суде, что выпил бутылку водки перед ДТП

Михаил Ефремов на допросе в суде рассказал, что в день смертельного ДТП на Садовом кольце он выпил бутылку водки и плохо помнит происходящее примерно с трех-четырех часов дня, сообщил телеканал 360 у себя в Telegram.
Ефремов заявил в суде, что выпил бутылку водки перед ДТП
РИА Новостивчера в 16:23
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Российский Су-27 перехватил военные самолеты над Балтийским морем

Российские военные обнаружили над нейтральными водами Балтийского моря четыре воздушные цели, приближающихся к государственной границе, сообщили в Национальном центре управления обороной.
РИА Новостивчера в 11:46
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Фронтмен группы Little Big объявил о разводе с женой

Санкт-Петербург, 31 августа 2020, 16:24 — REGNUM Петербургский музыкант, солист культовой группы Little Big Илья Прусикин объявил на своей официальной странице в одной из социальных сетей о разводе со своей супругой Ириной Смелой.
REGNUMвчера в 09:24
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Попова оценила возможность второй волны коронавируса

Глава Роспотребнадзора Анна Попова, отвечая на вопрос о возможности второй волны коронавируса, отметила, что надо быть готовыми к разным вариантам, при соблюдении правил изменений произойти не должно.
РИА Новостивчера в 14:23
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