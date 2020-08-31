Тихановская предостерегла Россию от вмешательства в дела Белоруссии
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Экс-кандидат в президенты добавила, что просит уважать суверенитет Белоруссии. По ее словам, отправить российский ОМОН в Беларусь было бы серьезным нарушением независимости Беларуси и имело бы тяжелые последствия для взаимоотношений двух стран.В источнике
С чего всё началось
Тихановская предостерегла Россию от отправки силовиков в Белоруссию
Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская заявила, что оппозиция "крайне обеспокоена" словами президента России Владимира Путина о возможности отправки российских правоохранителей в Белоруссию.
РИА Новостивчера в 03:42
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