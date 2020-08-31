Тихановская предостерегла Россию от вмешательства в дела Белоруссии

Экс-кандидат в президенты добавила, что просит уважать суверенитет Белоруссии. По ее словам, отправить российский ОМОН в Беларусь было бы серьезным нарушением независимости Беларуси и имело бы тяжелые последствия для взаимоотношений двух стран.