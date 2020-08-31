Тихановская предостерегла Россию от отправки силовиков в Белоруссию
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Ранее российский президент в интервью телеканалу "Россия 1" сообщил, что по запросу белорусского лидера Александра Лукашенко сформировал резерв из сотрудников правоохранительных органов для помощи Белоруссии при необходимости.В источнике
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Тихановская предостерегла Россию от отправки силовиков в Белоруссию
Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская заявила, что оппозиция "крайне обеспокоена" словами президента России Владимира Путина о возможности отправки российских правоохранителей в Белоруссию.
РИА Новостивчера в 03:42
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Тихановская обеспокоена возможной отправкой российских силовиков в Белоруссию
Коммерсантъвчера в 11:23
Тихановская прокомментировала заявление Путина о резерве силовиков для Белоруссии
Московский Комсомолецвчера в 04:41