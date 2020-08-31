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РИА Новости
РИА Новости

Тихановская предостерегла Россию от отправки силовиков в Белоруссию

Ранее российский президент в интервью телеканалу "Россия 1" сообщил, что по запросу белорусского лидера Александра Лукашенко сформировал резерв из сотрудников правоохранительных органов для помощи Белоруссии при необходимости.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Тихановская предостерегла Россию от отправки силовиков в Белоруссию

Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская заявила, что оппозиция "крайне обеспокоена" словами президента России Владимира Путина о возможности отправки российских правоохранителей в Белоруссию.
РИА Новостивчера в 03:42
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Коммерсантъ

Тихановская обеспокоена возможной отправкой российских силовиков в Белоруссию

Коммерсантъвчера в 11:23
РБК

Тихановская выразила обеспокоенность из-за слов Путина о помощи Лукашенко

РБКвчера в 09:58
РИА Новости

Тихановская предостерегла Россию от отправки силовиков в Белоруссию

РИА Новостивчера в 03:42
Московский Комсомолец

Тихановская прокомментировала заявление Путина о резерве силовиков для Белоруссии

Московский Комсомолецвчера в 04:41
Вести.Ru

Тихановская ответила на слова Путина о резерве силовиков

Вести.Ruвчера в 04:32
RT на русском

Тихановская прокомментировала заявление Путина о резерве силовиков

RT на русскомвчера в 03:59
Интерфакс

Тихановская предостерегла от силового вмешательства РФ в Белоруссии

Интерфаксвчера в 08:27

Людям с больным сердцем дали рекомендации по занятиям спортом

По словам профессора Лондонского университета, специалиста по спортивной кардиологии и лечению наследственных сердечных заболеваний Санджая Шарма, при ожирении, диабете и повышенном давлении заниматься силовыми упражнениями следует минимум три раза в неделю.
Людям с больным сердцем дали рекомендации по занятиям спортом
Цензуры.Нетвчера в 06:24
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Путин увеличил в 1,03 раза зарплаты главы СК и генпрокурора

Президент Владимир Путин увеличил в 1,03 раза зарплату государственным чиновникам, генеральному прокурору и председателю Следственного комитета, соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
РИА Новости18:26
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Коллективный иммунитет к коронавирусу сформируется в России к ноябрю

Достаточный коллективный иммунитет к коронавирусу будет сформирован в России к ноябрю за счет вакцинации, рассказал в эфире НСН руководитель отделения микробиологии латентных инфекций Института имени Гамалеи Виктор Зуев.
Национальная служба новостейвчера в 10:54