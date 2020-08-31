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Интерфакс
Интерфакс

Тихановская предостерегла от силового вмешательства РФ в Белоруссии

Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская выразила обеспокоенность заявлением президента РФ Владимира Путина о создании резерва российских силовых структур для возможной отправки в республику.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Тихановская выразила обеспокоенность словами Путина о помощи Лукашенко

Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская заявила, что оппозиция "крайне обеспокоена" словами президента России Владимира Путина о возможности отправки российских правоохранителей в Белоруссию.
РИА Новости03:42
Подробнее о событии
Lenta.ru

Тихановскую обеспокоило заявление Путина о резерве силовиков для Белоруссии

Lenta.ru10:36
РБК

Тихановская выразила обеспокоенность из-за слов Путина о помощи Лукашенко

РБК09:58
RT на русском

Тихановская прокомментировала заявление Путина о резерве силовиков

RT на русском03:59
Фонтанка.Ру

«Серьезные нарушения суверенитета». Тихановская прокомментировала слова Путина о резерве правоохранителей для Белоруссии

Фонтанка.Ру09:10
Известия

Тихановскую обеспокоили слова Путина о резерве силовиков для Белоруссии

Известия07:28
Газета.Ru

Тихановская обеспокоена словами Путина о резерве силовиков для Белоруссии

Газета.Ru09:48
РИА Новости

Тихановская выразила обеспокоенность словами Путина о помощи Лукашенко

РИА Новости03:42

Фронтмен группы Little Big объявил о разводе с женой

Санкт-Петербург, 31 августа 2020, 16:24 — REGNUM Петербургский музыкант, солист культовой группы Little Big Илья Прусикин объявил на своей официальной странице в одной из социальных сетей о разводе со своей супругой Ириной Смелой.
REGNUM09:24
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Американские РСЗО впервые проведут боевые стрельбы в Эстонии

41-ая бригада полевой артиллерии Армии США в Европе развернет батарею реактивной системы залпового огня на центральном полигоне Сил обороны Эстонии в Тапа в рамках операции Rail Gunner Rush по огневой подготовке с боевой стрельбой, проводимой в сотрудничестве с Силами обороны Эстонии - говорится в сообщении.
Военное обозрение06:45