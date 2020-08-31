Тихановская предостерегла от силового вмешательства РФ в Белоруссии
Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская выразила обеспокоенность заявлением президента РФ Владимира Путина о создании резерва российских силовых структур для возможной отправки в республику.В источнике
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Тихановская выразила обеспокоенность словами Путина о помощи Лукашенко
Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская заявила, что оппозиция "крайне обеспокоена" словами президента России Владимира Путина о возможности отправки российских правоохранителей в Белоруссию.
РИА Новости03:42
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