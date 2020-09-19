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Газета.Ru
Газета.Ru

Тихановская пригрозила задерживающим женщин силовикам деанонимизацией

Лидер протестов в Белоруссии Светлана Тихановская потребовала освободить всех задержанных на "блестящем марше" женщин в Минске. Экс-кандидат в президенты также предупредила, что силовиков, которые причастны к "исполнению преступных приказов", могут деанонимизировать.В источнике
С чего всё началось
Объявившая о своей победе на президентских выборах в Белоруссии и вынужденная покинуть страну Светлана Тихановская пригрозила силовикам раскрытием их личностей, сообщается в ее телеграм-канале "Пул первой
".
РЕН ТВ14:10
Подробнее о событии
RT на русском

Тихановская пригрозила деанонимизацией работающим на протестах силовикам

RT на русском15:05
РБК

Тихановская пригрозила подавляющим протесты силовикам раскрытием их имен

РБК13:22
Коммерсантъ

Тихановская потребовала освободить задержанных на женском марше

Коммерсантъ13:47
Газета.Ru

Тихановская пригрозила задерживающим женщин силовикам деанонимизацией

Газета.Ru14:41
РИА Новости

Тихановская пригрозила работающим на митингах силовикам деанонимизацией

РИА Новости14:10
Lenta.ru

Тихановская пригрозила задерживающим женщин силовикам деанонимизацией

Lenta.ru12:40
Фонтанка.Ру

На женском марше в Минске задержали более 200 человек. Тихановская призывает их отпустить: «Вам еще придётся посмотреть в глаза своему народу»

Фонтанка.Ру12:19

В Москве за сутки скончались 13 пациентов с коронавирусом

«В Москве скончались 13 пациентов с подтверждённой пневмонией и положительным результатом тестов на коронавирус», — говорится в заявлении столичного оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с вирусом в Telegram.
В Москве за сутки скончались 13 пациентов с коронавирусом
RT на русском16:12
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Тарзан обратился к Первому каналу и объяснил публикацию признания в измене

Певец и бодибилдер Сергей Глушко, известный как Тарзан, объяснил, что опубликовал видео с признанием в измене супруге, певице Наташе Королевой, так как получил информацию о наличии откровенного видео у Первого канала с его участием.
Lenta.ru11:58
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Причиной ДТП с тремя погибшими в Краснодаре стало превышение скорости

Ставшее причиной неуправляемого заноса превышение скорости привело к ДТП с тремя погибшими в Юбилейном микрорайоне Краснодара, сообщили ТАСС в субботу в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
ТАСС14:42
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Соратница Навального сообщила детали о вывозе бутылки со следами яда

Сотрудник ФБК Мария Певчих рассказала в интервью Би-би-си, как соратники оппозиционера Алексея Навального забрали из номера отеля в Томске ряд предметов политика, включая бутылку, на которой впоследствии обнаружили следы яда из группы «Новичок».
РБКвчера в 13:10
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В бундестаге оценили риски при отказе от Nord Stream 2

Берлин, 19 сентября 2020, 07:44 — REGNUM Многомиллиардные штрафные санкции могут угрожать Германии в случае отказа от реализации проекта «Северный поток — 2», заявил депутат бундестага Вальдемар Гердт, который является членом парламентского комитета по международным делам.
REGNUM00:44
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