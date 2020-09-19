Тихановская пригрозила задерживающим женщин силовикам деанонимизацией
Лидер протестов в Белоруссии Светлана Тихановская потребовала освободить всех задержанных на "блестящем марше" женщин в Минске. Экс-кандидат в президенты также предупредила, что силовиков, которые причастны к "исполнению преступных приказов", могут деанонимизировать.В источнике
С чего всё началось
Объявившая о своей победе на президентских выборах в Белоруссии и вынужденная покинуть страну Светлана Тихановская пригрозила силовикам раскрытием их личностей, сообщается в ее телеграм-канале "Пул первой
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