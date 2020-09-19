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Газета.Ru
Газета.Ru

Тихановская пригрозила задерживающим женщин силовикам деанонимизацией

Лидер протестов в Белоруссии Светлана Тихановская потребовала освободить всех задержанных на "блестящем марше" женщин в Минске. Экс-кандидат в президенты также предупредила, что силовиков, которые причастны к "исполнению преступных приказов", могут деанонимизировать.В источнике
С чего всё началось
Объявившая о своей победе на президентских выборах в Белоруссии и вынужденная покинуть страну Светлана Тихановская пригрозила силовикам раскрытием их личностей, сообщается в ее телеграм-канале "Пул первой
".
РЕН ТВвчера в 14:10
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РИА Новости

Тихановская пригрозила работающим на протестах силовикам деанонимизацией

РИА Новостивчера в 16:33
RT на русском

Тихановская пригрозила деанонимизацией работающим на протестах силовикам

RT на русскомвчера в 15:05
Lenta.ru

Тихановская пригрозила задерживающим женщин силовикам деанонимизацией

Lenta.ruвчера в 12:40
Газета.Ru

Тихановская пригрозила задерживающим женщин силовикам деанонимизацией

Газета.Ruвчера в 14:41
РБК

Тихановская пригрозила подавляющим протесты силовикам раскрытием их имен

РБКвчера в 13:22
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Тихановская потребовала освободить задержанных на женском марше

Коммерсантъвчера в 13:47
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Фонтанка.Рувчера в 12:19

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