ФАН 15

Лидер протестов в Белоруссии Светлана Тихановская потребовала освободить всех задержанных на "блестящем марше" женщин в Минске. Экс-кандидат в президенты также предупредила, что силовиков, которые причастны к "исполнению преступных приказов", могут деанонимизировать.