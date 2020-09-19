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Lenta.ru
Lenta.ru

Тихановская пригрозила задерживающим женщин силовикам деанонимизацией

По словам Тихановской, в ходе акции в столице Белоруссии были задержаны более 240 жительниц страны, в том числе девочки 2004 года рождения. При этом силовики, осуществлявшие задержания, не имели опознавательных знаков и действовали грубо.В источнике
С чего всё началось
Объявившая о своей победе на президентских выборах в Белоруссии и вынужденная покинуть страну Светлана Тихановская пригрозила силовикам раскрытием их личностей, сообщается в ее телеграм-канале "Пул первой
".
РЕН ТВ14:10
Подробнее о событии
Газета.Ru

Тихановская пригрозила задерживающим женщин силовикам рассекречиванием их имен

Газета.Ru14:17
Lenta.ru

Тихановская пригрозила задерживающим женщин силовикам деанонимизацией

Lenta.ru12:40
Коммерсантъ

Тихановская потребовала освободить задержанных на женском марше

Коммерсантъ13:47
Говорит Москва

В МВД Белоруссии прокомментировали угрозы раскрытия имён силовиков

Говорит Москва14:35
РБК

Тихановская пригрозила подавляющим протесты силовикам раскрытием их имен

РБК13:22
РИА Новости

Тихановская пригрозила работающим на протестах силовикам деанонимизацией

РИА Новости14:10
Фонтанка.Ру

На женском марше в Минске задержали более 200 человек. Тихановская призывает их отпустить: «Вам еще придётся посмотреть в глаза своему народу»

Фонтанка.Ру12:19

Боярская призвала помочь вышедшему из комы актеру Леонову-Гладышеву

Актриса Елизавета Боярская рассказала поклонникам, что ее коллега, звезда сериала "Убойная сила" Евгений Леонов-Гладышев нуждается в дорогостоящей реабилитации и попросила их помочь актеру в силу своих возможностей.
iReactorвчера в 08:40
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Пенсионеры России могут получить деньги в честь Дня пожилого человека

ИА «Ореанда-Новости» Пенсионерам, проживающим в ряде субъектов Российской Федерации, будут начислены дополнительные выплаты в связи с Днём пожилого человека, отмечающимся в стране 1 октября.
Ореанда-Новости14:38
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«Зенит» и «Урал» сыграли вничью в матче РПЛ

До сегодняшней встречи в рамках 8-го тура Российской премьер-лиги за всю новейшую историю команды играли друг с другом 19 раз, и лишь дважды екатеринбуржцы смогли отнять очки у сине-бело-голубых, сыграв вничью.
Газета.Ru12:36
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Кадыров рассказал об информационной кампании против руководства Чечни

"В последнее время против руководства Чеченской Республики и чеченского народа развернута массированная информационная кампания на различных социальных площадках", - написал глава Чечни на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
РИА Новости12:12
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Sony извинилась за неразбериху с предзаказами PlayStation 5

Sony опубликовала официальное извинение перед потенциальными покупателями за плохую организацию начала предзаказов PlayStation 5. Компания пообещала увеличить количество консолей нового поколения, доступных у ритейлеров, в ближайшие дни.
CyberSport.ru14:05

Тарзан обратился к Первому каналу и объяснил публикацию признания в измене

Певец и бодибилдер Сергей Глушко, известный как Тарзан, объяснил, что опубликовал видео с признанием в измене супруге, певице Наташе Королевой, так как получил информацию о наличии откровенного видео у Первого канала с его участием.
Lenta.ru11:58
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