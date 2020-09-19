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По словам Тихановской, в ходе акции в столице Белоруссии были задержаны более 240 жительниц страны, в том числе девочки 2004 года рождения. При этом силовики, осуществлявшие задержания, не имели опознавательных знаков и действовали грубо.