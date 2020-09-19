Тихановская пригрозила задерживающим женщин силовикам деанонимизацией
По словам Тихановской, в ходе акции в столице Белоруссии были задержаны более 240 жительниц страны, в том числе девочки 2004 года рождения. При этом силовики, осуществлявшие задержания, не имели опознавательных знаков и действовали грубо.В источнике
С чего всё началось
Объявившая о своей победе на президентских выборах в Белоруссии и вынужденная покинуть страну Светлана Тихановская пригрозила силовикам раскрытием их личностей, сообщается в ее телеграм-канале "Пул первой
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