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Газета.Ru
Газета.Ru

Тихановская призвала мэров провести митинги по всей Белоруссии

Соперница Александра Лукашенко на выборах Светлана Тихановская опубликовала новое обращение. В нем она призвала мэров провести мирные собрания граждан. Вместе с тем политик потребовала от властей прекратить насилие и "пойти на диалог" с протестующими.В источнике
С чего всё началось
Кандидат в президенты Белруссии Светлана Тихановская записала
 новое видеообращение, в котором призвала своих сторонников подписать петицию за пересчет голосов на выборах, а мэров белорусских городов организовать мирные массовые собрания 15 и 16 августа.
Ведомостивчера в 05:35
Подробнее о событии
Комсомольская правда

Светлана Тихановская снова обратилась к народу

Комсомольская правдавчера в 06:39
RT на русском

Тихановская призвала мэров провести митинги по всей Белоруссии

RT на русскомвчера в 05:07
Интерфакс

Тихановская призвала мэров провести в выходные мирные акции протеста

Интерфаксвчера в 05:26
Коммерсантъ

«Белорусы никогда больше не захотят жить с прежней властью»

Коммерсантъвчера в 06:33
РИА Новости

Тихановская призвала мэров провести митинги по всей Белоруссии

РИА Новостивчера в 05:56
ТАСС

Тихановская призвала мэров городов Белоруссии организовать в выходные мирные акции

ТАССвчера в 05:48
РБК

Тихановская призвала власть остановить насилие в Белоруссии

РБКвчера в 05:13

Арабские племена Сирии намерены противостоять иностранным захватчикам

Члены сирийского племени альбу асы выразили свою поддержку руководству страны и ее президенту Башару Асаду и остальным свободным жителям Дейр-эз-Зора, которые сопротивляются вторжению военных США в этот район.
Народные новостивчера в 14:38

Лауреаты стипендии президента Белоруссии массово отказались от нее

Стипендиаты, лауреаты, премианты и дипломанты специального фонда президента Республики Беларусь по поддержке талантливой молодежи, одаренных студентов и учащихся массово отказались от званий и привилегий.
Lenta.ru17:42
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Экс-сотрудник ФБР признался в подлоге по «российскому делу»

Бывший юрист ФБР Кевин Клайнсмит хочет признать свою вину в подлоге при расследовании "российского дела" о якобы связи предвыборного штаба президента США Дональда Трампа с российскими властями, пишет Associated Press со ссылкой на адвоката обвиняемого.
Газета.Ruвчера в 16:41

Спартак — Ахмат 2:0

Московский "Спартак" одержал победу над грозненским "Ахматом" в матче 2-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Газета.Ruвчера в 14:57

Названа допустимая норма употребления помидоров в день

Чтобы помидоры не оказывали пагубное воздействие на организм, рекомендуется съедать в сутки не больше 150–200 г. Дело в том, что в плодах содержатся органические вещества, провоцирующие обострения у аллергиков и людей с заболеваниями желудочно-кишечного тракта.
Evo-rus.comвчера в 10:13
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Экспресс на японский футбол принес клиенту БК ₽2,1 млн со ставки в ₽1,5 тыс

Беттор поставил ₽1,5 тыс. на экспресс из двух матчей второго дивизиона Джей-лиги, в которых «Монтедио Ямагата» принимал команду «Киото Санга», а «Цвайген Канадзава» сыграл с «Эхимэ».
Bookmaker-ratings.ru12 августа в 05:20

СБ ООН отклонил резолюцию США по продлению оружейного эмбарго Ирана

Помпео отметил, что совет отклонил «разумную резолюцию по продлению 13-летнего оружейного эмбарго в отношении Ирана», а также открыл путь к тому, чтобы «крупнейшая в мире страна – спонсор терроризма продавала и покупала оружие».
Известия18:48
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У футболиста Смолова украли часы за 300 тысяч евро в клубе Барселоны

После поединка "Сельты" с "Эспаньолом" в последнем туре Примеры Смолов вместе с друзьями отдыхал в ночном клубе Барселоны, где группа молодых людей украла у Смолова часы, стоимость которых оценивается в 300 тысяч евро.
Vprognoze.ru13 августа в 03:41
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