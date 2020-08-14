Политика
Общественная служба новостейТихановская призвала мэров организовать митинги по всей Белоруссии
Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская опубликовала новое видеообращение. В нем она обратился с призывом прекратить насилие на улицах белорусских городов.
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Политика
ЦИК Белоруссии утвердил итоги выборов, Лукашенко избран президентом
Независимая газета вчера в 07:32
Общество
Банк России прокомментировал идею ввести 300-рублевую купюру
Как сообщалось ранее, инициировать выпуск денежной купюры с номиналом в 300 рублей с видами города предложили в Екатеринбурге в связи с 300-летием города.
Российская газета вчера в 08:48
Общество
МИД России предложил сделать платной эвакуацию из-за рубежа
Согласно предложению МИДа, в случае угрозы жизни эвакуация в Россию будет гарантирована всем гражданам страны, при условии возвращения расходов в бюджет в течение трех месяцев.
Газета.Ru вчера в 03:05
Шоу-бизнес
В Москве умерла певица Валентина Легкоступова
Певица Валентина Легкоступова умерла 14 августа в возрасте 54 лет, сообщила ее дочь Аннетта Бриль.
Коммерсантъ вчера в 15:56
Культура
Виртуальный концертный зал откроется в Усть-Илимске в сентябре
Открытие виртуального зала намечено на 17 сентября.
Иркутск Сегодня вчера в 00:44
Авто
Новый Mercedes S-класса заинтриговал оформлением интерьера
Последним этапом стал интерьер, который делает из новой S-модели настоящий автомобиль будущего.
CT news 13 августа в 07:36
Футбол
Президент «Барселоны» анонсировал скорые изменения в команде
Президент "Барселоны" Хосеп Бартомеу анонсировал скорые изменения после вылета команды из четвертьфинала Лиги чемпионов, передает Marca.
Газета.Ru вчера в 18:50
Футбол
В субботу «Тамбов» встретится с ЦСКА в Москве
ГТРК Тамбов вчера в 00:38
Фигурное катание
Загитова набрала 51 балл на ЕГЭ по русскому языку
Российская фигуристка Алина Загитова, которая поступает на факультет журналистики в Российскую академию народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС), сдала Единый государственный экзамен (ЕГЭ) на 51 балл.
ФАН вчера в 10:02
Политика
Задержанные в Белоруссии 32 гражданина РФ вернулись на родину
РИА Новости вчера в 18:09
Шоу-бизнес
Подольская официально подтвердила слухи о беременности
В подписи Наталья шутливо написала, что Пресняковых должно быть много.
CT news вчера в 13:09
Происшествия
Еще две пациентки скончались от коронавируса в Кузбассе
Комсомольская правда - Кемерово 00:15
Происшествия
СК Белоруссии открыл уголовные дела о беспорядках в Брестской области
Управление Следственного комитета по Брестской области открыло уголовные дела по фактам массовых беспорядков, хулиганства и применения насилия в отношении сотрудников органов внутренних дел в Бресте и Пинске в ночь с 10 на 11 августа, передает пресс-служба СК республики.
Газета.Ru вчера в 17:55
Общество
Сколько заработали депутаты Госдумы от Коми в 2019 году
Депутат от фракции "Единая Россия" Иван Медведев задекларировал 9 млн 857 тыс.рублей в качестве дохода за 2019 год.
Комиинформ вчера в 13:24
Шоу-бизнес
Лариса Гузеева оскорбила подписчицу после критики в Instagram
iReactor вчера в 10:34
Наука
В Гренландии не получается остановить ускоренное таяние льдов
Уже пройден переломный момент таяния ледников Гренландии. Ледники продолжат таять, даже если остановится глобальное потепление.
ToDay News Ufa 13 августа в 17:51
Общество
Собянин заявил о росте заболеваемости ОРВИ и пневмонией в Москве
В Москве зафиксирован рост случаев заболевания ОРВИ и обычной, «некоронавирусной» пневмонии, заявил в эфире канала «Россия 1» мэр столицы Сергей Собянин.
РБК вчера в 14:29
Общество
Украинского священника высадили из автобуса из-за «российской попсы»
«Никогда не мог бы подумать, что за то, что сделал замечание водителю за то, что в автобусе играет российская попса, меня выгнали из автобуса, и я вышел в Калуше в селе Вестовая, оттуда добрался благодаря добрым людям домой», — написал священник.
РБК 00:20
Происшествия
Россиянин расстрелял экскаватор из-за сноса дома
Россиянин расстрелял экскаватор из охотничьего ружья, поскольку не хотел выселяться из своего дома.
Lenta.ru вчера в 14:17
Футбол
«Спартак» уверенно обыграл «Ахмат» на своем поле
Вести.Ru вчера в 15:01
Футбол
ЦСКА согласовал переход защитника «Интернасионаля»
Московский ЦСКА согласовал переход центрального защитника "Интернасионаля" Бруну Фукса. Об этом информирует журналист Николо Скира.
Газета.Ru вчера в 23:05
Футбол
«Уфа» победила тульский «Арсенал» в матче РПЛ
РИА Новости вчера в 13:04
Культура
Как Тула готовится ко Дню города и 500-летию тульского кремля
Первый Тульский вчера в 09:15
Киберспорт
В Dota 2 вышла сокровищница Collector’s Cache Volume II
Вечером 14 августа Valve добавила в Dota 2 сокровищницу Collector’s Cache Volume II к турниру The International 2020.
CyberSport.ru вчера в 15:18
Здоровье
Доктор Мясников называл неочевидный симптом рака
По мнению доктора Мясникова, пациенту стоит забеспокоиться, если в его анализах крови выявлено повышенное содержание кальция.
Evo-rus.com вчера в 02:40
Армия и оружие
«Нацеливание» С-400 на F-16 в Турции вывело из себя конгресс США
Известия вчера в 17:27
Политика
Главы МИД ЕС согласились ввести санкции против Белоруссии
Министры иностранных дел стран Евросоюза единогласно решили ввести санкции против Белоруссии, написал глава МИД Словакии Иван Корчок в Twitter.
РИА Новости вчера в 13:38
Происшествия
Адвокат Ефремова прокомментировал документ с признанием актером вины
Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев в беседе с телеканалом "360" высказался насчет публикации в СМИ снимка протокола допроса, в котором актер признается в управлении автомобилем в нетрезвом виде.
Газета.Ru вчера в 21:40
Общество
Часть россиян получит пособия на детей перед 1 сентября
СМИ выяснили, кого ожидает финансовая поддержка. Так, жители Московской области к началу учебного года получат опережающую выплату на детей.
iReactor вчера в 11:32