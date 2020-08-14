Политика

Общественная служба новостейОбщественная служба новостейТихановская призвала мэров организовать митинги по всей Белоруссии

Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская опубликовала новое видеообращение. В нем она обратился с призывом прекратить насилие на улицах белорусских городов.
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Тихановская призвала мэров провести митинги по всей Белоруссии

RT на русскомвчера в 05:07

«Белорусы никогда больше не захотят жить с прежней властью»

Коммерсантъвчера в 06:33

Тихановская призвала мэров провести в выходные мирные акции протеста

Интерфаксвчера в 05:26

Тихановская обратилась к белорусам и властям

Вести.Ruвчера в 06:09

Тихановская призвала мэров провести митинги по всей Белоруссии

РИА Новостивчера в 05:56

Тихановская призвала мэров городов Белоруссии организовать в выходные мирные акции

ТАССвчера в 05:48

Тихановская призвала власть остановить насилие в Белоруссии

РБКвчера в 05:13
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Политика

ЦИК Белоруссии утвердил итоги выборов, Лукашенко избран президентом

Независимая газета вчера в 07:32
2,2K
Общество

В Хабаровске шестую субботу подряд вышли на митинг в поддержку Фургала

РБК вчера в 23:14
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Общество

Банк России прокомментировал идею ввести 300-рублевую купюру

Как сообщалось ранее, инициировать выпуск денежной купюры с номиналом в 300 рублей с видами города предложили в Екатеринбурге в связи с 300-летием города.
Российская газета вчера в 08:48
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Общество

МИД России предложил сделать платной эвакуацию из-за рубежа

Согласно предложению МИДа, в случае угрозы жизни эвакуация в Россию будет гарантирована всем гражданам страны, при условии возвращения расходов в бюджет в течение трех месяцев.
Газета.Ru вчера в 03:05
2,7K
Шоу-бизнес

В Москве умерла певица Валентина Легкоступова

Певица Валентина Легкоступова умерла 14 августа в возрасте 54 лет, сообщила ее дочь Аннетта Бриль.
Коммерсантъ вчера в 15:56
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Культура

Виртуальный концертный зал откроется в Усть-Илимске в сентябре

Открытие виртуального зала намечено на 17 сентября.
Иркутск Сегодня вчера в 00:44
Авто

Новый Mercedes S-класса заинтриговал оформлением интерьера

Последним этапом стал интерьер, который делает из новой S-модели настоящий автомобиль будущего.
CT news 13 августа в 07:36
Футбол

Президент «Барселоны» анонсировал скорые изменения в команде

Президент "Барселоны" Хосеп Бартомеу анонсировал скорые изменения после вылета команды из четвертьфинала Лиги чемпионов, передает Marca.
Газета.Ru вчера в 18:50
Футбол

В субботу «Тамбов» встретится с ЦСКА в Москве

ГТРК Тамбов вчера в 00:38
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Фигурное катание

Загитова набрала 51 балл на ЕГЭ по русскому языку

Российская фигуристка Алина Загитова, которая поступает на факультет журналистики в Российскую академию народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС), сдала Единый государственный экзамен (ЕГЭ) на 51 балл.
ФАН вчера в 10:02
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Политика

Задержанные в Белоруссии 32 гражданина РФ вернулись на родину

РИА Новости вчера в 18:09
1,4K
Шоу-бизнес

Подольская официально подтвердила слухи о беременности

В подписи Наталья шутливо написала, что Пресняковых должно быть много.
CT news вчера в 13:09
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Происшествия

Еще две пациентки скончались от коронавируса в Кузбассе

Комсомольская правда - Кемерово 00:15
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Происшествия

СК Белоруссии открыл уголовные дела о беспорядках в Брестской области

Управление Следственного комитета по Брестской области открыло уголовные дела по фактам массовых беспорядков, хулиганства и применения насилия в отношении сотрудников органов внутренних дел в Бресте и Пинске в ночь с 10 на 11 августа, передает пресс-служба СК республики.
Газета.Ru вчера в 17:55
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Общество

Сколько заработали депутаты Госдумы от Коми в 2019 году

Депутат от фракции "Единая Россия" Иван Медведев задекларировал 9 млн 857 тыс.рублей в качестве дохода за 2019 год.
Комиинформ вчера в 13:24
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Шоу-бизнес

Лариса Гузеева оскорбила подписчицу после критики в Instagram

iReactor вчера в 10:34
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Наука

В Гренландии не получается остановить ускоренное таяние льдов

Уже пройден переломный момент таяния ледников Гренландии. Ледники продолжат таять, даже если остановится глобальное потепление.
ToDay News Ufa 13 августа в 17:51
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Общество

Собянин заявил о росте заболеваемости ОРВИ и пневмонией в Москве

В Москве зафиксирован рост случаев заболевания ОРВИ и обычной, «некоронавирусной» пневмонии, заявил в эфире канала «Россия 1» мэр столицы Сергей Собянин.
РБК вчера в 14:29
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Общество

Украинского священника высадили из автобуса из-за «российской попсы»

«Никогда не мог бы подумать, что за то, что сделал замечание водителю за то, что в автобусе играет российская попса, меня выгнали из автобуса, и я вышел в Калуше в селе Вестовая, оттуда добрался благодаря добрым людям домой», — написал священник.
РБК 00:20
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Происшествия

Россиянин расстрелял экскаватор из-за сноса дома

Россиянин расстрелял экскаватор из охотничьего ружья, поскольку не хотел выселяться из своего дома.
Lenta.ru вчера в 14:17
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Футбол

«Спартак» уверенно обыграл «Ахмат» на своем поле

Вести.Ru вчера в 15:01
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Футбол

ЦСКА согласовал переход защитника «Интернасионаля»

Московский ЦСКА согласовал переход центрального защитника "Интернасионаля" Бруну Фукса. Об этом информирует журналист Николо Скира.
Газета.Ru вчера в 23:05
Футбол

«Уфа» победила тульский «Арсенал» в матче РПЛ

РИА Новости вчера в 13:04
Культура

Как Тула готовится ко Дню города и 500-летию тульского кремля

Первый Тульский вчера в 09:15
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Киберспорт

В Dota 2 вышла сокровищница Collector’s Cache Volume II

Вечером 14 августа Valve добавила в Dota 2 сокровищницу Collector’s Cache Volume II к турниру The International 2020.
CyberSport.ru вчера в 15:18
Здоровье

Доктор Мясников называл неочевидный симптом рака

По мнению доктора Мясникова, пациенту стоит забеспокоиться, если в его анализах крови выявлено повышенное содержание кальция.
Evo-rus.com вчера в 02:40
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Армия и оружие

«Нацеливание» С-400 на F-16 в Турции вывело из себя конгресс США

Известия вчера в 17:27
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Политика

Главы МИД ЕС согласились ввести санкции против Белоруссии

Министры иностранных дел стран Евросоюза единогласно решили ввести санкции против Белоруссии, написал глава МИД Словакии Иван Корчок в Twitter.
РИА Новости вчера в 13:38
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Происшествия

Адвокат Ефремова прокомментировал документ с признанием актером вины

Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев в беседе с телеканалом "360" высказался насчет публикации в СМИ снимка протокола допроса, в котором актер признается в управлении автомобилем в нетрезвом виде.
Газета.Ru вчера в 21:40
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Общество

Часть россиян получит пособия на детей перед 1 сентября

СМИ выяснили, кого ожидает финансовая поддержка. Так, жители Московской области к началу учебного года получат опережающую выплату на детей.
iReactor вчера в 11:32
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