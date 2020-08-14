Тихановская призвала мэров организовать митинги по всей Белоруссии
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Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская опубликовала новое видеообращение. В нем она обратился с призывом прекратить насилие на улицах белорусских городов.В источнике
С чего всё началось
Кандидат в президенты Белруссии Светлана Тихановская записала
новое видеообращение, в котором призвала своих сторонников подписать петицию за пересчет голосов на выборах, а мэров белорусских городов организовать мирные массовые собрания 15 и 16 августа.
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