Тихановская призвала мэров провести митинги по всей Белоруссии
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Кандидат на пост президента Белоруссии Светлана Тихановская призвала мэров городов провести 15-16 августа "мирные массовые собрания".В источнике
С чего всё началось
Кандидат в президенты Белруссии Светлана Тихановская записала
новое видеообращение, в котором призвала своих сторонников подписать петицию за пересчет голосов на выборах, а мэров белорусских городов организовать мирные массовые собрания 15 и 16 августа.
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