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РИА Новости
РИА Новости

Тихановская призвала мэров провести митинги по всей Белоруссии

Кандидат на пост президента Белоруссии Светлана Тихановская призвала мэров городов провести 15-16 августа "мирные массовые собрания".В источнике
С чего всё началось
Кандидат в президенты Белруссии Светлана Тихановская записала
 новое видеообращение, в котором призвала своих сторонников подписать петицию за пересчет голосов на выборах, а мэров белорусских городов организовать мирные массовые собрания 15 и 16 августа.
Ведомости05:35
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РИА Новости

Тихановская призвала мэров провести митинги по всей Белоруссии

РИА Новости05:56
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Соперница Лукашенко призвала к пересчету голосов на выборах

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РБК

Тихановская призвала власть остановить насилие в Белоруссии

РБК05:13
Интерфакс

Тихановская призвала мэров провести в выходные мирные акции протеста

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RT на русском

Тихановская призвала мэров городов Белоруссии провести мирные митинги

RT на русском05:07
ТАСС

Тихановская призвала мэров городов Белоруссии организовать в выходные мирные акции

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Коммерсантъ

«Белорусы никогда больше не захотят жить с прежней властью»

Коммерсантъ06:33

Умер актёр Сергей Куницкий, сыгравший в фильме «Битва за Севастополь»

Российский актер Сергей Куницкий, снявшийся в фильме "Битва за Севастополь", умер в возрасте 35 лет, сообщает Газета.ru Отмечается, что артист был одним из ведущих актеров труппы Московского Губернского театра.
Общественное телевидение Россиивчера в 13:24
78

Выявили оптимальную частоту перезагрузки смартфона

Для устранения ошибок в программах, устройство необходимо перезагружать примерно раз в квартал, сообщил агентству «Прайм» руководитель IT-отдела производителя программного обеспечения «Рексофт» Евгений Черток.
МедиаПоток03:04
23

Глава экзархата РПЦ в Белоруссии призвал Лукашенко остановить насилие

Митрополит Минский и Заславский Павел, возглавляющий Белорусский экзархат Русской православной церкви (РПЦ), обратился к президенту Белоруссии Александру Лукашенко с призывом остановить насилие, сообщает ТАСС.
РБК07:25
16

«Роснефть» зафиксировала 113 млрд рублей убытка за I полугодие

Чистый убыток компании "Роснефть", приходящийся на акционеров, по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) в январе - июне 2020 года составил 113 млрд рублей против прибыли в размере 325 млрд рублей годом ранее, чистая прибыль во втором квартале составила 43 млрд рублей.
ТАСС04:46
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Эрдоган пригрозил отзывом посла из ОАЭ из-за соглашения с Израилем

В совместном заявлении лидеров Израиля, ОАЭ и США говорится, что Израиль и Эмираты достигли исторического мирного соглашения, которое должно привести к нормализации дипломатических отношений между двумя ближневосточными странами.
Известия07:26
15

Офицер в Индии назвал «механические проблемы» танка Т-90 причиной неудачи индийской команды на танковом биатлоне

Из статьи, где указано на "причину" неудачи индийских военных на танковом биатлоне в России: В ходе танкового биатлона, проходившего в России в августе 2017 года, когда танкисты из 19 стран соревновались в смоделированных условиях боя, чтобы определить, какой из экипажей лучше, индийская армия потерпела поражение из-за того, что у основного и резервного танков Т-90 возникли механические проблемы.
Военное обозрение00:57
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Совладелец «Уралхима» предложил создать комитет спасения Белоруссии

Основной владелец "Уралхима" и "Уралкалия" Дмитрий Мазепин, бывший заместитель Российского фонда федерального имущества (РФФИ, ликвидирован в 2008 году), замешанного в приватизационных скандалах в 1990-х годах, выступил с заявлением о необходимости создать Комитет национального спасения Белоруссии.
Вести.Ru03:03
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