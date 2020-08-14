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РИА Новости
РИА Новости

Тихановская призвала мэров провести митинги по всей Белоруссии

Кандидат на пост президента Белоруссии Светлана Тихановская призвала мэров городов провести 15-16 августа "мирные массовые собрания".В источнике
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РИА Новости

Тихановская призвала мэров провести митинги по всей Белоруссии

РИА Новости05:56
Интерфакс

Тихановская призвала мэров провести в выходные мирные акции протеста

Интерфакс05:26
РБК

Тихановская призвала власть остановить насилие в Белоруссии

РБК05:13
Коммерсантъ

Тихановская призвала мэров организовать митинги по всей Белоруссии

Коммерсантъ05:09
RT на русском

Тихановская записала новое обращение

RT на русском05:07
ТАСС

Тихановская призвала мэров городов Белоруссии организовать в выходные мирные акции

ТАСС05:48
Lenta.ru

Тихановская призвала остановить насилие в Белоруссии

Lenta.ru05:09
КП - Беларусь

Светлана Тихановская выступила с новым обращением: Мэры городов, проведите 15 - 16 августа мирные акции

КП - Беларусь05:52

АЛРОСА отказалась от дивидендных выплат за первое полугодие

«Что касается дивидендов за первое полугодие 2020 года, то с учетом отрицательного результата по показателю «свободный денежный поток» в размере ₽8,3 млрд условия для выплаты промежуточных дивидендов, согласно дивидендной политике, отсутствуют», — сказал заместитель генерального директора АЛРОСА Алексей Филипповский.
РБК04:54

Володин поручил продолжить проверку двойного гражданства депутатов

Председатель Госдумы Вячеслав Володин попросил комитет нижней палаты парламента по безопасности и противодействию коррупции направить запросы в МИД, МВД, ФСБ и СВР по поводу наличия у депутатов иностранного гражданства.
РБК04:17
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Путин назначил Александра Рудакова послом в Ливане

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Александра Рудакова на должность чрезвычайного и полномочного посла РФ в Ливане, соответствующий указ опубликован на портале правовой информации.
РИА Новости05:30

Совладелец «Уралхима» предложил создать комитет спасения Белоруссии

Обращение Мазепина, родившегося в Минске, распространила пресс-служба "Уралхима": "От лица российского и белорусского бизнеса обращаемся к президенту Александру Григорьевичу Лукашенко с просьбой признать очевидные факты протестной напряжённости в обществе – и, не теряя времени, сесть за стол мирных подробных переговоров, которые должны увенчаться выходом из политической нестабильности".
Вести.Ru03:03
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Лукашенко предупредил о негативных последствиях забастовок в стране

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что, если в стране остановится производство во время забастовок, проходящих на предприятиях, этим смогут воспользоваться конкуренты, и Белоруссия рискует это производство «никогда не раскрутить».
РБК05:47
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Задержан организатор схемы по выводу из России миллиардов рублей

Несколько миллиардов рублей удалось незаконно вывести за рубеж организатору преступной группы, членов которой задержали на днях в Москве, Крыму, на Кубани, в Волгоградской и Тульской областях, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.
Вести.Ru04:01
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Солист Большого театра Белоруссии отказался от президентской премии

Трижды лауреат президентской гранд-премии, солист Большого театра Белоруссии Илья Сильчуков (на фото) отказался от почётного звания в знак протеста против насилия над людьми, которые вышли на протестные митинги в разных городах страны.
Ореанда-Новости03:49
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