Совладелец «Уралхима» предложил создать комитет спасения Белоруссии

Обращение Мазепина, родившегося в Минске, распространила пресс-служба "Уралхима": "От лица российского и белорусского бизнеса обращаемся к президенту Александру Григорьевичу Лукашенко с просьбой признать очевидные факты протестной напряжённости в обществе – и, не теряя времени, сесть за стол мирных подробных переговоров, которые должны увенчаться выходом из политической нестабильности".