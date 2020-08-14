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Газета.Ru
Газета.Ru

Тихановская призвала мэров провести митинги по всей Белоруссии

Соперница Александра Лукашенко на выборах Светлана Тихановская опубликовала новое обращение. В нем она призвала мэров провести мирные собрания граждан. Вместе с тем политик потребовала от властей прекратить насилие и "пойти на диалог" с протестующими.В источнике
С чего всё началось
Кандидат в президенты Белруссии Светлана Тихановская записала
 новое видеообращение, в котором призвала своих сторонников подписать петицию за пересчет голосов на выборах, а мэров белорусских городов организовать мирные массовые собрания 15 и 16 августа.
Ведомостивчера в 05:35
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RT на русском

Тихановская призвала мэров провести митинги по всей Белоруссии

RT на русскомвчера в 05:07
Интерфакс

Тихановская призвала мэров провести в выходные мирные акции протеста

Интерфаксвчера в 05:26
Коммерсантъ

Тихановская призвала мэров организовать митинги по всей Белоруссии

Коммерсантъвчера в 05:09
Ведомости

Соперница Лукашенко призвала к пересчету голосов на выборах

Ведомостивчера в 05:35
РИА Новости

Тихановская призвала мэров провести митинги по всей Белоруссии

РИА Новостивчера в 05:56
ТАСС

Тихановская призвала мэров городов Белоруссии организовать в выходные мирные акции

ТАССвчера в 05:48
РБК

Тихановская призвала власть остановить насилие в Белоруссии

РБКвчера в 05:13

Умер актёр Сергей Куницкий, сыгравший в фильме «Битва за Севастополь»

Российский актер Сергей Куницкий, снявшийся в фильме "Битва за Севастополь", умер в возрасте 35 лет, сообщает Газета.ru Отмечается, что артист был одним из ведущих актеров труппы Московского Губернского театра.
Общественное телевидение России13 августа в 13:24
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Слова Бартомеу назвали проявлением трусости и несостоятельности

После поражения команды в четвертьфинале Лиги чемпионов от "Баварии" со счетом 1:8 Бартомеу анонсировал серьезные изменения в клубе, отметил, что некоторые решения уже приняты, однако отказался их озвучить.
Газета.Ru23:50

Израиль атаковал объекты ХАМАС в ответ на запуск шаров со взрывчаткой

Иерусалим, 15 августа 2020, 01:32 — REGNUM Армия обороны Израиля в очередной раз — пятый за последние дни — атаковала военные объекты палестинского движения ХАМАС в секторе Газа в ответ на запуск в сторону израильской территории воздушных шаров с зажигательной смесью и взрывчаткой.
REGNUM18:32
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Россиян могут полностью обеспечить вакциной от коронавируса за год

"Три предприятия, которые продолжают выпускать моноклональные антитела (а технология выпуска моноклональных антител очень совпадает с технологией выпуска этой вакцины), эти предприятия с нашей помощью адаптировали и перенесли на свою площадку нашу технологию", - сказал Гинцбург.
ТАСС01:01
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Совладелец «Уралхима» предложил создать комитет спасения Белоруссии

Что касается российских властей, то их Мазепин призвал участвовать в процессе урегулирования конфликтов в Белоруссии, «чтобы Союзное государство братских народов не было разрушено в пылу непримиримой бессмысленной борьбы».
Новые Известиявчера в 04:38
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Истребители МиГ-29 уничтожили два турецких F-16, три комплекса ПВО и систему РЭБ

Турецкая сторона отказывается комментировать потерю своих истребителей, средств ПВО, РЭБ и прочего, однако, судя по спутниковым снимкам, истребители МиГ-29 действительно устроили бомбардировку военной авиабазы турецких сил и сил Правительства национального единства.
Avia.pro18:36
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