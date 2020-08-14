Тихановская призвала мэров провести митинги по всей Белоруссии

Соперница Александра Лукашенко на выборах Светлана Тихановская опубликовала новое обращение. В нем она призвала мэров провести мирные собрания граждан. Вместе с тем политик потребовала от властей прекратить насилие и "пойти на диалог" с протестующими.