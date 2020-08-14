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Газета.Ru
Газета.Ru

Тихановская призвала мэров провести митинги по всей Белоруссии

Соперница Александра Лукашенко на выборах Светлана Тихановская опубликовала новое обращение. В нем она призвала мэров провести мирные собрания граждан. Вместе с тем политик потребовала от властей прекратить насилие и "пойти на диалог" с протестующими.В источнике
С чего всё началось
Кандидат в президенты Белруссии Светлана Тихановская записала
 новое видеообращение, в котором призвала своих сторонников подписать петицию за пересчет голосов на выборах, а мэров белорусских городов организовать мирные массовые собрания 15 и 16 августа.
Ведомости05:35
Подробнее о событии
РИА Новости

Тихановская призвала мэров провести митинги по всей Белоруссии

РИА Новости05:56
Комсомольская правда

Светлана Тихановская снова обратилась к народу

Комсомольская правда06:39
ТАСС

Тихановская призвала мэров городов Белоруссии организовать в выходные мирные акции

ТАСС05:48
Коммерсантъ

«Белорусы никогда больше не захотят жить с прежней властью»

Коммерсантъ06:33
RT на русском

Тихановская призвала мэров провести митинги по всей Белоруссии

RT на русском05:07
Ведомости

Соперница Лукашенко призвала к пересчету голосов на выборах

Ведомости05:35
РБК

Тихановская призвала власть остановить насилие в Белоруссии

РБК05:13

Россия и Мальта согласовали повышение налога на дивиденды

«13 августа 2020 года компетентные органы Российской Федерации и Мальты согласовали проект протокола о внесении изменений в Конвенцию между правительством Российской Федерации и правительством Мальты об избежании двойного налогообложения и о предотвращении уклонения от налогообложения в отношении налогов на доходы», — говорится в сообщении Минфина России.
Россия и Мальта согласовали повышение налога на дивиденды
RT на русском09:33
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Путин заявил о недопустимости шантажа и диктата в Персидском заливе

В регионе Персидского залива не должно быть шантажа и диктата с чьей-либо стороны, а существующие проблемы следует решать на коллективной основе без односторонних подходов, заявил президент России Владимир Путин.
RT на русском10:36

В России разработали новый пистолет для Росгвардии

ЦНИИ точного машиностроения госкорпорации «Ростех» представил новый самозарядный пистолет под названием «Полоз», который предназначен для использования сотрудниками МВД и Росгвардии, говорится в сообщении «Ростеха».
РБК07:40
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Орешкин: ЦСКА предстоит большая работа, чтобы вернуться в лидеры

ЦСКА оказался на распутье после последних двух сезонов без медалей чемпионата России по футболу, менеджменту клуба предстоит проделать большую работу, чтобы вернуть армейцев в лидеры российского футбола, заявил председатель совета директоров московского клуба Максим Орешкин.
РИА Новости10:33

Windows 10 сама покажет все свои обновления

Предварительная версия обновленной операционной системы Windows 10 получила приложение «Советы», которое уведомляет пользователя обо всех изменениях, привнесенных обновлением.
Vevby.ruвчера в 16:40
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В Ессентуках арестованы еще четверо сотрудников университета МВД

Городской суд Ессентуков арестовал еще четырех сотрудников Ставропольского филиала Краснодарского университета МВД по делу о коррупции, сообщило управление Генпрокуратуры в Северокавказском и Южном федеральных округах.
Интерфакс09:29
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В России рассказали о мощном «геофизическом» оружии США

Американская программа High Frequency Active Auroral Research Program (HAARP) предполагала создание геофизического оружия, предназначенного для изменения климата в отдельных регионах планеты, уверяет в «Военно-промышленном курьере» заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук (РАРАН) по информационной политике, доктор военных наук Константин Сивков.
Lenta.ruвчера в 07:13
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Глава МИД Австрии заявил о нежелании «отталкивать» Белоруссию к России

Евросоюз не заинтересован в сближении Белоруссии и России и хотел бы, чтобы Минск развивался по европейскому стандарту ценностей, отметил глава МИД Австрии Александер Шалленберг после встречи в Вене с госсекретарём США Майком Помпео.
RT на русском10:20