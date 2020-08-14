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RT на русском
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Тихановская призвала мэров провести митинги по всей Белоруссии

Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская записала новое видеообращение, в котором призвала белорусские власти остановить насилие, а мэров городов — выступить инициаторами мирных акций.В источнике
С чего всё началось
Кандидат в президенты Белруссии Светлана Тихановская записала
 новое видеообращение, в котором призвала своих сторонников подписать петицию за пересчет голосов на выборах, а мэров белорусских городов организовать мирные массовые собрания 15 и 16 августа.
Ведомости05:35
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Комсомольская правда

Светлана Тихановская снова обратилась к народу

Комсомольская правда06:39
Ведомости

Соперница Лукашенко призвала к пересчету голосов на выборах

Ведомости05:35
РБК

Тихановская призвала власть остановить насилие в Белоруссии

РБК05:13
RT на русском

Тихановская призвала мэров провести митинги по всей Белоруссии

RT на русском05:07
РИА Новости

Тихановская призвала мэров провести митинги по всей Белоруссии

РИА Новости05:56
ТАСС

Тихановская призвала мэров городов Белоруссии организовать в выходные мирные акции

ТАСС05:48
Коммерсантъ

«Белорусы никогда больше не захотят жить с прежней властью»

Коммерсантъ06:33

Премьер-министр Белоруссии отказался общаться с рабочими МТЗ в Минске

Несколько тысяч сотрудников Минского тракторного завода направились на акцию протеста в центр города после того, как премьер-министр Белоруссии Сергей Румас отказался обсуждать с ними условия прекращения забастовки, сообщает ТАСС.
Газета.Ru09:28
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На Ставрополье суд арестовал сотрудников вуза МВД

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Российская газета02:28
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«Нимфоманка» возглавила рейтинг фильмов с реальными сценами секса

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ToDay News Ufa11 августа в 06:22
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Умер актёр Сергей Куницкий, сыгравший в фильме «Битва за Севастополь»

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Общественное телевидение Россиивчера в 13:24
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Суд арестовал предполагаемого «вора в законе» Исмаилова

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РАПСИ10:12
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В квартире с расчлененным телом женщины на юге Москвы был ребенок

Как сообщила ранее ТАСС представитель Главного следственного управления СК РФ по Москве Юлия Иванова, днем 13 августа в квартире жилого дома по Ореховому бульвару обнаружено тело женщины 1979 года рождения, останки которой были скрыты в пакетах, по данному факту возбуждено дело об убийстве.
ТАССвчера в 13:18
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