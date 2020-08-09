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Коммерсантъ
Коммерсантъ

Тихановская призвала милицию и войска прекратить насилие

Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская обратилась к сотрудникам правоохранительных органов с просьбой прекратить насилие в отношении участников протестных акций, сообщает Tut.by в Telegram-канале. Демонстрации развернулись в Минске, Бресте, Гродно и других городах.В источнике
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РИА Новости

Тихановская обратилась к силовикам и протестующим

РИА Новости18:51
Известия

Тихановская призвала остановить насилие в Белоруссии

Известия18:46
Lenta.ru

Тихановская обратилась к милиции и армии Белоруссии

Lenta.ru17:59
РБК

Тихановская призвала силовиков остановить насилие на протестах

РБК18:16
URA.Ru

Тихановская: завтра белорусы проснутся в новой стране

URA.Ru18:07
Комсомольская правда

Светлана Тихановская призвала силовиков в Минске прекратить насилие

Комсомольская правда18:02
Коммерсантъ

Тихановская призвала милицию и войска прекратить насилие

Коммерсантъ18:36

Кашшаи назвал ошибочным один из пенальти в ворота «Спартака»

Глава департамента судейства Российского футбольного союза (РФС) Виктор Кашшаи назвал ошибочным один из пенальти в ворота "Спартака" в матче первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с "Сочи", передает "Спорт-Экспресс".
Кашшаи назвал ошибочным один из пенальти в ворота «Спартака»
Газета.Ru17:20

Десять филиалов парка «Патриот» откроются в городах ЦВО

Военные парки планируют открыть в десяти городах Центрального военного округа, рассказал временно исполняющий обязанности заместителя командующего войсками Центрального военного округа Андрей Соболев.
Народные новостивчера в 08:01

Описан необычный симптом коронавируса

Врачи призвали коллег обращать пристальное внимание на других пациентов, жалующихся на постоянную икоту, и отметили, что коронавирусная инфекция проявляет все больше нетипичных симптомов.
Lenta.ru7 августа в 19:05
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«Безопасный город» берут штурмом

Ассоциация разработчиков программных продуктов (АРПП) "Отечественный софт" направила в администрацию президента (АП) письмо с просьбой не допустить монополизации разработки аппаратно-программного комплекса (АПК) "Безопасный город", следует из документа, с которым ознакомился "Ъ".
Коммерсантъ18:30

Эпидемиолог назвал сроки второй волны коронавируса в России

Осенью, вероятно, следует ожидать второй волны коронавирусной инфекции в мире, заявил в интервью Антону Красовскому доктор медицинских наук эпидемиолог и эксперт в сфере контроля и профилактики вирусных инфекций Михаил Фаворов, пишет RT.
РИА Новости18:12
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Deloitte освобождает дорогие метры

Премиальный бизнес-центр "Белая площадь" теряет арендаторов Deloitte, заключившей первой 13 лет назад рекордную для рынка недвижимости Москвы сделку по аренде 30 тыс. кв. м в премиальном бизнес-центре "Белая площадь" у Белорусского вокзала, теперь приходится съехать оттуда в более дешевый деловой комплекс.
Коммерсантъ18:30

Hyundai сформирует отдельный бренд для электрокаров

Кроссовер 45 EV получит название «5», купеобразный Propechy будет выпускаться под индексом «6», а неизвестный полноразмерный кроссовер станет выпускаться под наименованием «7». Точных данных о технической начинке моделей Ioniq немного, однако уже известно, что все электрокары бренда будут построены на «тележке» E-GMP.
Тарантас Ньюсвчера в 08:24

Штаб Тихановской обратился к силовикам

Штаб кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской призвал правоохранительные органы защищать мирно протестующих и не нарушать белорусское законодательство, заявила представитель команды политика Ольга Ковалькова.
РИА Новости18:38

Судьбой российского истребителя МиГ-35 обеспокоены в США

Согласно статье Томаса Ньюдика из The Drive, после демонстрации первого полета МиГ-35 (по кодификации НАТО: Fulcrum-F) уже прошло четыре года, однако никаких крупных заказов на истребитель со стороны российского Министерства обороны так и не поступало.
Народные новости18:18
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