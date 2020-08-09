Тихановская призвала милицию и войска прекратить насилие
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Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская обратилась к сотрудникам правоохранительных органов с просьбой прекратить насилие в отношении участников протестных акций, сообщает Tut.by в Telegram-канале. Демонстрации развернулись в Минске, Бресте, Гродно и других городах.В источнике
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