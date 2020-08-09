Тихановская призвала остановить насилие в Белоруссии
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Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская обратилась к силовикам и протестующим с призывом прекратить насилие, сообщает TUT.BY. Тихановская отметила, что милиция и военные — также часть белорусского народа.В источнике
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