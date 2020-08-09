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Тихановская призвала остановить насилие в Белоруссии

Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская обратилась к силовикам и протестующим с призывом прекратить насилие, сообщает TUT.BY. Тихановская отметила, что милиция и военные — также часть белорусского народа.В источнике
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Фонтанка.Ру

«Пожалуйста, остановите насилие». Тихановская обратилась к белорусам, протестующие тоже требуют опустить щиты

Фонтанка.Ру18:23
РБК

Тихановская призвала силовиков остановить насилие на протестах

РБК18:51
Коммерсантъ

Тихановская призвала милицию и войска прекратить насилие

Коммерсантъ18:36
ТАСС

Тихановская призвала своих сторонников и силовиков избежать насилия на акциях протеста

ТАСС18:33
РИА Новости

Тихановская обратилась к силовикам и протестующим

РИА Новости18:51
Комсомольская правда

Светлана Тихановская призвала силовиков в Минске прекратить насилие

Комсомольская правда18:02
Lenta.ru

Тихановская обратилась к милиции и армии Белоруссии

Lenta.ru17:59

Глава РФС поговорил с Федуном после его заявления о снятии с РПЛ

Глава Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков поговорил с владельцем московского "Спартака" Леонидом Федуном после матча первого тура чемпионата России между красно-белыми и "Сочи", сообщает Sport24.
Глава РФС поговорил с Федуном после его заявления о снятии с РПЛ
Газета.Ru03:10

Лукашенко набрал 80,23% голосов на выборах президента Белоруссии

За действующего президента Белоруссии Александра Лукашенко проголосовали 80,23%, за Светлану Тихановскую - 9,9% избирателей, заявила председатель Центризбиркома Лидия Ермошина со ссылкой на предварительные данные на брифинге в понедельник.
Интерфакс02:24
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Премьер Польши предложил провести чрезвычайный саммит ЕС по Белоруссии

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий выступил с инициативой провести чрезвычайный саммит Европейского союза, посвященный ситуации в Белоруссии после состоявшихся в этой стране президентских выборов.
ТАСС03:46
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Зеленский призвал белорусов к диалогу и толерантности

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Белоруссия должна придерживаться общепризнанных в цивилизованном мире демократических стандартов и обеспечить народу его права в полном объеме, а также призвал белорусов максимально отказаться от уличного насилия.
РИА Новости02:46
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В Совбезе России рассказали о готовности США «удушить» Европу

США, пользуясь ситуацией с коронавирусом, готовы удушить европейские страны ради своих интересов, заявил в интервью РИА Новости заместитель секретаря российского Совета безопасности Александр Венедиктов.
РИА Новости20:26
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