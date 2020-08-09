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РБК
РБК

Тихановская призвала силовиков остановить насилие на протестах

Кандидат в президенты Белоруссии и супруга видеоблогера Сергея Тихановского Светлана обратилась с заявлениям к милиции, войскам и участникам протестов, которые начались после закрытия избирательных участков. Свое обращение Тихановская передала через редакцию Tut.by.В источнике
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РИА Новости

Тихановская обратилась к силовикам и протестующим

РИА Новости18:51
Lenta.ru

Тихановская обратилась к милиции и армии Белоруссии

Lenta.ru17:59
Коммерсантъ

Тихановская призвала милицию и войска прекратить насилие

Коммерсантъ18:36
ТАСС

Тихановская призвала своих сторонников и силовиков избежать насилия на акциях протеста

ТАСС18:33
РБК

Тихановская призвала силовиков остановить насилие на протестах

РБК18:16
Комсомольская правда

Светлана Тихановская призвала силовиков в Минске прекратить насилие

Комсомольская правда18:02
Известия

Тихановская призвала остановить насилие в Белоруссии

Известия18:46

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ПРАЙМ20:15

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