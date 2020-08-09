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РБК
РБК

Тихановская призвала силовиков остановить насилие на протестах

Кандидат в президенты Белоруссии и супруга видеоблогера Сергея Тихановского Светлана обратилась с заявлениям к милиции, войскам и участникам протестов, которые начались после закрытия избирательных участков. Свое обращение Тихановская передала через редакцию Tut.by.В источнике
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РИА Новости

Тихановская обратилась к силовикам и протестующим

РИА Новости18:51
РБК

Тихановская призвала силовиков остановить насилие на протестах

РБК18:16
Коммерсантъ

Тихановская призвала милицию и войска прекратить насилие

Коммерсантъ18:36
ТАСС

Тихановская призвала своих сторонников и силовиков избежать насилия на акциях протеста

ТАСС18:33
Известия

Тихановская призвала остановить насилие в Белоруссии

Известия18:46
Комсомольская правда

Светлана Тихановская призвала силовиков в Минске прекратить насилие

Комсомольская правда18:02
Lenta.ru

Тихановская обратилась к милиции и армии Белоруссии

Lenta.ru17:59

В Гонконге арестован оппозиционный Пекину медиамагнат Джимми Лай

Гонконг, Китай, 10 августа 2020, 07:59 — REGNUM Полиция Гонконга осуществила рейд в офисы газеты Apple Daily после ареста оппозиционного медиамагната и основателя газеты Джимми Лая, сообщает 10 августа гонконгская газета South China Morning Post.
REGNUM00:59
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Лукашенко получил от Путина письмо с фактами о задержанных россиянах

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что получил от российского лидера Владимира Путина письмо на пяти страницах с изложением всех фактов вокруг ситуации с задержанными в Минске россиянами, передает ТАСС.
Аргументы и Фактывчера в 06:18
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