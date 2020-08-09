Тихановская призвала силовиков остановить насилие на протестах
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Светлана Тихановская, кандидат в президенты Белоруссии и супруга видеоблогера Сергея Тихановского, обратилась с заявлением к милиции, войскам и участникам протестов, начавшихся после закрытия избирательных участков. Свое обращение она передала через редакцию Tut.by.В источнике
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