Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Белоруссии ранее обнародовала итоги президентских выборов, прошедших в республике 9 августа. В соответствии с предоставленными данными, наибольшее число голосов набрал действующий президент страны Александр Лукашенко.

Экономика Минфин отказался проводить аукционы по размещению ОФЗ 19 августа «Минфин России в связи с возросшей волатильностью на финансовых рынках информирует о непроведении 19 августа 2020 г. аукционов по размещению ОФЗ», ‒ говорится в сообщении. 9

Общество На Украине зафиксирован антирекорд по заболеваемости коронавирусом На Украине установлен очередной антирекорд по заражениям коронавирусом – за сутки в стране выявлено 1 967 заболевших.

Экономика Объем несырьевого экспорта Москвы вырос почти на 40% Объем несырьевого неэнергетического экспорта столицы по итогам первого полугодия 2020 года вырос более чем на 39% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года и составил $15,34 млрд.

Происшествия Умер получивший огнестрельное ранение при разгоне протестов белорус В военном госпитале Минска умер 43-летний житель Бреста Геннадий Шутов, который 11 августа получил огнестрельное ранение в голову от бойцов ОМОН во время разгона акции протеста. 81

Политика Оппозиция заявила об обмане Лукашенко его окружением О создании координационного совета по трансферу власти 14 августа объявила Светлана Тихановская, которая была основной соперницей Лукашенко на выборах. 107

Политика В польском МИДе призвали ЕС к солидарности в белорусском вопросе Польша надеется на солидарность ЕС в отношении к белорусского кризису и к политике России в данном вопросе, заявил замминистра иностранных дел Польши Марчин Пшидач 19 авгутса в эфире Польского радио. 2

Общество Власти Башкирии намерены выкупить контрольный пакет акций БСК Правительство Башкирии готовит предложение по выкупу контрольного пакета акций Башкирской содовой компании (БСК), у которой завязался конфликт с жителями региона и экозащитниками из-за планов по добыче соды на горе Куштау, заявил глава Башкирии Радий Хабиров в интервью «Эху Москвы». 126

Путешествия Десятки тысяч туристов из Германии срочно покидают Испанию Более 40 тысяч туристов из Германии обязаны в ближайшую неделю покинуть Балеарские острова и другие территории Испании из-за ситуации с коронавирусом. 41

Общество Муфтият Дагестана объяснил, что такое женское обрезание Муфтият Дагестана дал оценку женскому обрезанию после резонанса в интернете и выпустил фетву — богословское заключение, объяснив, что понимается под процедурой и какие связанные с этим манипуляции делать запрещено. 59

Общество В России за сутки выявлено 4828 новых случаев коронавируса В России за сутки зарегистрировали 4828 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, общее число случаев COVID-19 достигло 937 321.

Политика Рябков заявил, что Россия не готова платить за продление ДСНВ Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что Москва выступает за продление Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), однако не готова дополнительно платить за это, сообщает "Интерфакс". 12

Общество Небольшие бары в центре Петербурга могут сохранить На первом заседании рабочей группы выяснилось, что закон повлечет закрытие 12% заведений общепита в Петербурге, а работу потеряют около 7 тыс. человек, так как почти все бары в центре города расположены в жилых домах. 4

Общество В деле блогера Пыжа о гостайне нашли украинский след Арестованного в России блогера Андрея Пыжа обвиняют в незаконном получении доступа к государственной тайне и перевозке на Украину засекреченных данных. 36

Общество Финляндия с 24 августа закроет границы для десяти стран Хельсинки с 24 августа вновь закрывает границы для граждан из 10 стран из-за ситуации с коронавирусом в этих государствах. 13

Экономика Нефтяные компании пожаловались президенту на повышение налогов Главы крупнейших нефтекомпаний пожаловались президенту РФ на попытки Минфина изменить параметры налога на дополнительный доход. 557