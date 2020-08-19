Политика
Народные новостиТихановская призвала страны ЕС не признавать итоги белорусских выборов
Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Белоруссии ранее обнародовала итоги президентских выборов, прошедших в республике 9 августа. В соответствии с предоставленными данными, наибольшее число голосов набрал действующий президент страны Александр Лукашенко.
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Общество
Двух человек задержали у Минского тракторного завода
Пресс-секретарь МВД Белоруссии Ольга Чемоданова заявила, что у проходной Минского тракторного завода были задержаны два человека.
Газета.Ru 04:16
Экономика
Минфин отказался проводить аукционы по размещению ОФЗ 19 августа
«Минфин России в связи с возросшей волатильностью на финансовых рынках информирует о непроведении 19 августа 2020 г. аукционов по размещению ОФЗ», ‒ говорится в сообщении.
Ведомости вчера в 10:56
Общество
На Украине зафиксирован антирекорд по заболеваемости коронавирусом
На Украине установлен очередной антирекорд по заражениям коронавирусом – за сутки в стране выявлено 1 967 заболевших.
Аргументы недели 04:34
Экономика
Объем несырьевого экспорта Москвы вырос почти на 40%
Объем несырьевого неэнергетического экспорта столицы по итогам первого полугодия 2020 года вырос более чем на 39% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года и составил $15,34 млрд.
ТАСС 00:14
Происшествия
Умер получивший огнестрельное ранение при разгоне протестов белорус
В военном госпитале Минска умер 43-летний житель Бреста Геннадий Шутов, который 11 августа получил огнестрельное ранение в голову от бойцов ОМОН во время разгона акции протеста.
Lenta.ru 05:04
Политика
Оппозиция заявила об обмане Лукашенко его окружением
О создании координационного совета по трансферу власти 14 августа объявила Светлана Тихановская, которая была основной соперницей Лукашенко на выборах.
РБК 02:40
Политика
В польском МИДе призвали ЕС к солидарности в белорусском вопросе
Польша надеется на солидарность ЕС в отношении к белорусского кризису и к политике России в данном вопросе, заявил замминистра иностранных дел Польши Марчин Пшидач 19 авгутса в эфире Польского радио.
ИА Красная Весна 05:10
Шоу-бизнес
О новом женихе рассказала Маргарита Грачева, которой муж отрубил кисти
Маргариту Грачеву два года назад муж отвёз в лес, где пытал её, а затем отрубил кисти обеих рук.
Discover24 03:58
Общество
В Ростовской области 126 человек за сутки заболели коронавирусом
Всего в области зарегистрировали уже 15377 случаев заболевания, врачи вылечили 12805 пациентов. Жертвами заболевания стали 298 человек.
Rostov gazeta 03:59
Здоровье
147 случаев коронавируса выявлено в Свердловской области за сутки
За минувшие сутки в Свердловской области коронавирусом заболели 147 человек.
Уральский меридиан 03:33
Общество
Власти Башкирии намерены выкупить контрольный пакет акций БСК
Правительство Башкирии готовит предложение по выкупу контрольного пакета акций Башкирской содовой компании (БСК), у которой завязался конфликт с жителями региона и экозащитниками из-за планов по добыче соды на горе Куштау, заявил глава Башкирии Радий Хабиров в интервью «Эху Москвы».
Ведомости 04:39
Политика
В Минске приземлился самолет ФСБ РФ
В аэропорту Минска приземлился самолет Ту-214, имеющий бортовой номер RA-64523, согласно данным сервиса FlightRadar.
BFM.ru вчера в 17:28
Путешествия
Десятки тысяч туристов из Германии срочно покидают Испанию
Более 40 тысяч туристов из Германии обязаны в ближайшую неделю покинуть Балеарские острова и другие территории Испании из-за ситуации с коронавирусом.
Газета.Ru 04:36
Общество
Муфтият Дагестана объяснил, что такое женское обрезание
Муфтият Дагестана дал оценку женскому обрезанию после резонанса в интернете и выпустил фетву — богословское заключение, объяснив, что понимается под процедурой и какие связанные с этим манипуляции делать запрещено.
РИА Новости вчера в 07:04
Общество
В России за сутки выявлено 4828 новых случаев коронавируса
В России за сутки зарегистрировали 4828 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, общее число случаев COVID-19 достигло 937 321.
RT на русском 03:30
Политика
Рябков заявил, что Россия не готова платить за продление ДСНВ
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что Москва выступает за продление Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), однако не готова дополнительно платить за это, сообщает "Интерфакс".
Газета.Ru вчера в 09:22
Политика
Меркель и Путин обсудили варианты преодоления кризиса в Белоруссии
Ангела Меркель заявила о том, что в целях предотвращения кризиса в этой стране нужно запустить национальный диалог.
Evo-rus.com 02:57
Общество
Небольшие бары в центре Петербурга могут сохранить
На первом заседании рабочей группы выяснилось, что закон повлечет закрытие 12% заведений общепита в Петербурге, а работу потеряют около 7 тыс. человек, так как почти все бары в центре города расположены в жилых домах.
REGNUM 04:49
Происшествия
В Хабаровском крае задержан экс-министр за получение крупной взятки
"Экс-чиновник задержан за получение взятки в особо крупном размере (часть шестая статья 290 УК РФ)", - говорится в сообщении.
Российская газета 04:01
Общество
В деле блогера Пыжа о гостайне нашли украинский след
Арестованного в России блогера Андрея Пыжа обвиняют в незаконном получении доступа к государственной тайне и перевозке на Украину засекреченных данных.
BFM.ru 01:04
Общество
Финляндия с 24 августа закроет границы для десяти стран
Хельсинки с 24 августа вновь закрывает границы для граждан из 10 стран из-за ситуации с коронавирусом в этих государствах.
Известия 03:31
Культура
В Мосгордуме назвали дату похорон актера Николая Губенко
РБК 17 августа в 11:59
Происшествия
Суд приступил к допросу свидетелей защиты по делу о ДТП с Ефремовым
Российская газета 04:31
Экономика
В России выдан первый кредит под криптовалюту
Кредит выдан через заключение договора индивидуальной банковской ссуды, обеспеченной токенами Waves.
Коммерсантъ вчера в 18:33
Экономика
Нефтяные компании пожаловались президенту на повышение налогов
Главы крупнейших нефтекомпаний пожаловались президенту РФ на попытки Минфина изменить параметры налога на дополнительный доход.
Коммерсантъ вчера в 18:33
Гаджеты
Realme X7 выйдет 1 сентября
На протяжении достаточно длительного времени в сети активно обсуждали новость о том, что смартфон Realme X7 должен получить новый дисплей с высокой частотой смены кадров, производительную начинку и прочие мелкие бонусы.
Megaobzor.com 04:08
Футбол
Бюджет Евро-2020 в Петербурге составит 3,5 млрд рублей
Gazeta.SPb 04:13
Культура
Оркестр Мариинского театра и Валерий Гергиев дали концерты в Самаре
Знаменитый на весь мир симфонический оркестр Мариинского театра под руководством Валерия Гергиева выступил в Самаре.
СОВА 17 августа в 14:26
Армия и оружие
Эксперты Svenska Dagbladet озвучили сценарии возможного столкновения войск РФ и НАТО из-за событий в Беларуси
По мнению журналистов из Svenska Dagbladet, не исключён сценарий вероятного столкновения войск РФ и НАТО, базирующихся в Польше.
Актуальные Новости 01:15