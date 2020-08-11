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Интерфакс
Интерфакс

Тихановская призвала своих сторонников прекратить акции протеста

Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская призвала своих сторонников не противостоять милиции и больше не выходить на площади на акции протеста.В источнике
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RT на русском

Тихановская призвала белорусов не противостоять милиции

RT на русском06:26
РБК

В Белоруссии опубликовали видео Тихановской с призывом не идти на улицы

РБК06:58
РИА Новости

Тихановская призвала сторонников прекратить акции протеста

РИА Новости06:36
Коммерсантъ

Тихановская призвала белорусов не выходить на площади и соблюдать закон

Коммерсантъ06:28
ТАСС

Тихановская призвала своих сторонников не противостоять милиции и не выходить на площади

ТАСС07:09
Дождь

Провластный телеграм-канал опубликовал обращение Тихановской с призывом прекратить протесты. Она читает его по бумажке

Дождь06:17
Life.ru

«Я призываю вас к благоразумию». В Сети появилось видео, на котором Тихановская просит митингующих разойтись

Life.ru06:12

Росздравнадзор ответил на призыв отложить регистрацию вакцины от COVID

На третьей — пострегистрационной — фазе исследований вакцины от коронавируса предполагается несколько тысяч добровольцев, это будут более обширные клинические исследования, которые допускаются и в условиях пандемии, заявила РБК заместитель главы Росздравнадзора Валентина Косенко.
Росздравнадзор ответил на призыв отложить регистрацию вакцины от COVID
РБК18:55
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В Белоруссии за сутки задержали свыше 2 тыс. человек

Протесты белорусской оппозиции после выборов © ИА REGNUM "Всего по стране задержаны более двух тысяч человек, в том числе за участие в несанкционированных массовых мероприятиях", — говорится в сообщении журналистов агентства и указывается, что в настоящее время идет правовая оценка противоправных действий задержанных.
REGNUM07:21
26

В США назвали Рогозина оторвавшимся от реальности

Американский журналист, космический обозреватель издания Ars Technica Эрик Бергер обратил внимание на последние интервью главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина, назвав некоторые его заявления фантастическими, а самого чиновника – оторвавшимся от реальности.
Газета.Ru05:17
5

«Биннофарм» может производить около 1,5 млн доз вакцины от CОVID в год

Фармацевтический завод "Биннофарм" (Зеленоград, входит в группу АФК "Система") в настоящее время может производить около 1,5 миллиона доз первой в мире вакцины от коронавируса, разработанной "Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика Н.Ф. Гамалеи"; первые партии вакцины уже готовы к отправке в регионы России, говорится в сообщении АФК.
ПРАЙМ05:26

Тихановская в видеообращении подтвердила, что покинула Белоруссию

Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская в опубликованном во вторник на платформе Youtube видеообращении подтвердила свой отъезд из Белоруссии, подчеркнув, что это ее самостоятельное решение.
ТАСС04:36

«Матч ТВ» отстранил Широкова от работы из-за нападения на арбитра

Телеканал «Матч ТВ» принял решение об отстранении бывшего футболиста «Зенита» и «Спартака» Романа Широкова от всех эфиров из-за инцидента с его участием во время поединка любительских коллективов.
Евро-футбол.ру02:33
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Певица Легкоступова госпитализирована с черепно-мозговой травмой

54-летняя советская, российская эстрадная певица и продюсер Валентина Легкоступова, исполнительница легендарной "Ягоды-малины", была найдена в своей квартире в Москве с черепно-мозговой травмой.
Российская газета04:28
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Россия возобновила полеты в курортные города Турции

По данным туроператоров, цены на билеты в Турцию с начала возобновления авиасообщения выросли почти на треть, но это не останавливает российских туристов - спрос на путевки приблизился к показателям августа 2019 года.
Московская перспективавчера в 13:03
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Клим Шипенко планирует снять комедию с Буруновым и Харламовым

Представители компании "ВБД Груп" на питчинге в МИА "Россия сегодня" сообщили, что режиссер Клим Шипенко, создавший "Холопа", планирует снять комедию "ОКнутый" с Сергеем Буруновым и Гариком Харламовым в главных ролях.
РИА Новости06:57
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Составлен список фильмов с реальными сценами секса

Профессиональные актеры легко изобразят поцелуй перед камерой и даже постельную сцену, однако некоторые режиссеры требуют от звезд заняться перед камерой сексом по-настоящему, для создания реалистичной атмосферы.
ToDay News Ufa06:22
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В Волгограде после взрыва на автозаправке возбуждено уголовное дело

После пожара на газовой автозаправочной станции в Волгограде возбуждено уголовное дело по статье "нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека либо крупного ущерба".
Российская газета04:00
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