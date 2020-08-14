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Газета.Ru
Газета.Ru

Тихановская призвала мэров провести митинги по всей Белоруссии

Соперница Александра Лукашенко на выборах Светлана Тихановская опубликовала новое обращение. В нем она призвала мэров провести мирные собрания граждан. Вместе с тем политик потребовала от властей прекратить насилие и "пойти на диалог" с протестующими.В источнике
С чего всё началось
Кандидат в президенты Белруссии Светлана Тихановская записала
 новое видеообращение, в котором призвала своих сторонников подписать петицию за пересчет голосов на выборах, а мэров белорусских городов организовать мирные массовые собрания 15 и 16 августа.
Ведомостивчера в 05:35
Подробнее о событии
РИА Новости

Тихановская призвала мэров провести митинги по всей Белоруссии

РИА Новостивчера в 05:56
Комсомольская правда

Светлана Тихановская снова обратилась к народу

Комсомольская правдавчера в 06:39
Коммерсантъ

Тихановская призвала мэров организовать митинги по всей Белоруссии

Коммерсантъвчера в 05:09
Ведомости

Соперница Лукашенко призвала к пересчету голосов на выборах

Ведомостивчера в 05:35
RT на русском

Тихановская призвала мэров провести митинги по всей Белоруссии

RT на русскомвчера в 05:07
ТАСС

Тихановская призвала мэров городов Белоруссии организовать в выходные мирные акции

ТАССвчера в 05:48
РБК

Тихановская призвала власть остановить насилие в Белоруссии

РБКвчера в 05:13

Глава ЦИК Белоруссии объяснила обращение Тихановской в ее кабинете

Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская записала свое обращение от 11 августа в кабинете председателя Центризизбиркома (ЦИК) республики Лидии Ермошиной, подтвердила глава ЦИК в интервью «Комсомольской правде в Белоруссии».
Глава ЦИК Белоруссии объяснила обращение Тихановской в ее кабинете
Коммерсантъвчера в 16:37
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ЕС предложит Минску содействие диалогу с оппозицией

Евросоюз предложит властям в Белоруссии содействие диалогу с оппозицией для урегулирования кризиса в стране, говорится в заявлении Совета ЕС по итогам неформального заседания, прошедшего в формате видеоконференции 14 августа.
ЕС предложит Минску содействие диалогу с оппозицией
Московский Комсомолецвчера в 16:17
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В России допустили возможное повторение кризиса 1998 года

Директор Института стратегического анализа компании «Финансовые и бухгалтерские консультанты», профессор Высшей школы экономики (ВШЭ) Игорь Николаев в комментарии «Ведомостям» допустил повторение в России кризиса 1998 года, ставшего следствием дефолта правительства перед кредиторами.
Lenta.ruвчера в 09:08
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Доход Путина вырос на 1,1 млн рублей за год

В 2018 году Владимир Путин заработал 8 млн 648 тыс. 353 руб. Годом ранее его задекларированный доход составлял 18 млн 728 тыс. 268 руб. — тогда президент продал земельный участок, средства с продажи были учтены в декларации.
Коммерсантъвчера в 12:10
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Украинские военные во время перемирия начали наступление в Донбассе

Вооруженные формирования Украины во время перемирия продвигаются в Донбассе к линии разделения, проводя инженерную разведку, обеспечивая инженерные коммуникации и связь далеко за местами своей дислокации.
МонаВиставчера в 10:26

Правительство Мишустина обогнало по доходам кабинет Медведева

В правительстве Мишустина 31 человек, а в кабинете Медведева было 32, поэтому средний семейный доход в расчете на одного члена правительства вырос по сравнению с 2018 годом еще сильнее — на 14%, до 66,2 млн руб. Так как состав кабинета изменился наполовину, 15 его членов отчитались о доходах, полученных еще до прихода в правительство — в других федеральных ведомствах или бизнесе.
РБКвчера в 15:48
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Chery подняла цены на кроссоверы Chery Tiggo 4 и Tiggo 8 в РФ

В результате анализ цен на новые автомобили в России специалисты «Цена-Авто» выяснили, что в августе компания Chery увеличила стоимость некоторых комплектаций кроссоверов Tiggo 4 и Tiggo 8 на 10 тысяч рублей, то есть на 0,6 — 0,9% относительно прежней цены.
32CARS.ruвчера в 06:00
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Против санкций США по «Северному потоку-2» выступили 24 страны ЕС

Представители 24 стран Евросоюза направили ноту протесту в Госдеп США из-за санкций, с помощью которых американская сторона намерена помешать завершению строительства трубопровода «Северный поток-2».
РБКвчера в 19:15
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Глава МВД Белоруссии извинился перед пострадавшими на протестах

Руководитель белорусского Министерства иностранных дел Юрий Караев принес свои извинения пострадавшим митингующим, в сторону которых применялись насильственные меры в период протестных акций.
CT news13 августа в 15:27
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