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Дума ТВ
Дума ТВ

Тихановская призвала власти Белоруссии остановить уличное насилие

Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская записала очередное видеообращение. Политик призвала глав белорусских городов 15-16 августа выступить инициаторами мирных акций. Экс-соперница Лукашенко по предвыборной гонке просит власти пойти на диалог с протестующими.В источнике
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CT news

Тихановская призвала власть остановить насилие в Белоруссии

CT news12:25
Дума ТВ

Тихановская призвала власти Белоруссии остановить уличное насилие

Дума ТВ05:43
РБК

Тихановская призвала власть остановить насилие в Белоруссии

РБК05:13
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В России разработали новый пистолет для Росгвардии

ЦНИИ точного машиностроения госкорпорации «Ростех» представил новый самозарядный пистолет под названием «Полоз», который предназначен для использования сотрудниками МВД и Росгвардии, говорится в сообщении «Ростеха».
В России разработали новый пистолет для Росгвардии
РБК07:40
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Белоруссия передала России 32 задержанных россиянина

«32 гражданина Российской Федерации, которые были ранее задержаны на территории Белоруссии, пересекли государственную границу Российской Федерации и в настоящее время находятся на территории России», — приводит Интерфакс сообщение российской Генпрокуратуры.
RT на русском12:49
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Цепкало заявил о возможности Лукашенко баллотироваться на перевыборах

Незарегистрированный кандидат в президенты Белоруссии Валерий Цепкало заявил в эфире «Эха Москвы», что если действующий глава республики Александр Лукашенко согласится провести новые выборы, то сможет полгода оставаться «уходящим президентом», а затем принять участие в новых выборах.
РБК13:12

Литва и Эстония выступили против импорта энергии с БелАЭС

Президенты Литвы и Эстонии Гитанас Науседа и Керсти Кальюлайд договорились в ходе совместной встречи работать над достижением соглашения среди стран Балтики об отказе от закупок электроэнергии у БелАЭС.
Московский Комсомолец13:33

АЛРОСА отказалась от дивидендных выплат за первое полугодие

«Что касается дивидендов за первое полугодие 2020 года, то с учетом отрицательного результата по показателю «свободный денежный поток» в размере ₽8,3 млрд условия для выплаты промежуточных дивидендов, согласно дивидендной политике, отсутствуют», — сказал заместитель генерального директора АЛРОСА Алексей Филипповский.
РБК04:54

Макрон согласился участвовать в предложенном Путиным саммите по Ирану

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия остается приверженной "ядерной сделке" по Ирану и предложил провести онлайн-встречу глав государств - постоянных членов СБ ООН с участием Германии и Ирана, чтобы избежать эскалации конфликта.
Газета.Ru12:45
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