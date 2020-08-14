Тихановская призвала власти Белоруссии остановить уличное насилие
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Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская записала очередное видеообращение. Политик призвала глав белорусских городов 15-16 августа выступить инициаторами мирных акций. Экс-соперница Лукашенко по предвыборной гонке просит власти пойти на диалог с протестующими.В источнике