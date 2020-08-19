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РИА Новости
РИА Новости

Тихановская призвала власти ЕС не признавать итоги выборов в Белоруссии

Бывший кандидат на пост президента Белоруссии Светлана Тихановская выпустила обращение к Европейскому совету. Она призвала лидеров европейских стран не признавать результаты прошедших в республике выборов.В источнике
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Интерфакс

Тихановская призвала Евросоюз не признавать результаты выборов

Интерфакс01:58
Комсомольская правда

Светлана Тихановская записала видеообращение к странам Европы на английском языке

Комсомольская правда01:11
Известия

Тихановская записала обращение к Европейскому совету

Известия01:38
РИА Новости

Тихановская призвала власти ЕС не признавать итоги выборов в Белоруссии

РИА Новости01:38
ТАСС

Тихановская призвала Европу не признавать выборы в Белоруссии

ТАСС01:38
РБК

Тихановская попросила власти ЕС не признавать итоги выборов в Белоруссии

РБК01:21
RT на русском

Тихановская призвала европейских лидеров не признавать итоги выборов

RT на русском01:43

Мишустин на встрече с Дегтяревым дал поручения по реконструкции дороги

Премьер РФ Михаил Мишустин на встрече с врио губернатора Хабаровского края Михаилом Дегтяревым поручил начать работу по проекту реконструкции дороги Ванино - Советская Гавань в регионе в 2021 году, сообщили в пресс-службе правительства.
РИА Новостивчера в 02:52
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В Совфеде назвали условия для выплат на детей до 16 лет в августе

Решение о возможных выплатах на детей до 16 лет в августе будет зависеть от целого ряда инстанций, включая социальный блок правительства, заявил первый заместитель председателя социального комитета Совета Федерации Валерий Рязанский.
РИА Новостивчера в 07:26
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