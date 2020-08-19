Тихановская призвала власти ЕС не признавать итоги выборов в Белоруссии
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Бывший кандидат на пост президента Белоруссии Светлана Тихановская выпустила обращение к Европейскому совету. Она призвала лидеров европейских стран не признавать результаты прошедших в республике выборов.В источнике
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Светлана Тихановская записала видеообращение к странам Европы на английском языке
Комсомольская правда01:11