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RT на русском
RT на русском

Тихановская прокомментировала отсутствие контактов с Москвой

Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская прокомментировала отсутствие контактов с официальными представителями России. В беседе с РБК Тихановская сказала, что не может ответить на такой вопрос.В источнике
С чего всё началось
РБК

Светлана Тихановская — РБК: «Против России мы абсолютно ничего не имеем»

Есть много вопросов, в которые включено мнение людей, и если когда-то такие вопросы встанут у нового президента Республики Беларусь, то люди проголосуют, люди выскажут свое мнение, и только с учетом этих мнений будут приниматься какие-то решения.
РБКвчера в 04:16
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Комсомольская правда

Тихановская объяснила отсутствие контактов с Россией

Комсомольская правдавчера в 08:56
RT на русском

Тихановская прокомментировала отсутствие контактов с Москвой

RT на русскомвчера в 07:34
РБК

Светлана Тихановская — РБК: «Против России мы абсолютно ничего не имеем»

РБКвчера в 04:16
РИА Новости

Тихановская прокомментировала отсутствие диалога с Россией

РИА Новостивчера в 07:18
Газета.Ru

Тихановская высказалась об отсутствии диалога с Россией

Газета.Ruвчера в 07:16
Lenta.ru

Тихановская прокомментировала отсутствие контактов с Россией

Lenta.ruвчера в 05:41
Московский Комсомолец

Тихановская ответила на вопрос об отсутствии контактов с Россией

Московский Комсомолецвчера в 07:28

30 новых случаев коронавируса зарегистрировано в Амурской области

20 сентября в Амурской области подтверждено 30 новых случаев коронавируса: 12 - в Благовещенске, по три - в Белогорске и Тындинском районе, по два - в Благовещенском, Серышевском и Тамбовском районах, по одному - в Свободном, Шимановске, Белогорском, Завитинском, Константиновском и Октябрьском районах.
30 новых случаев коронавируса зарегистрировано в Амурской области
Телепортвчера в 04:56
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Число задержанных на акциях оппозиции в Белоруссии превысило 230

По данным правозащитного центра «Весна», на марше оппозиции в Минске в воскресенье были задержаны 165 человек, в том числе Олег Моисеев – доверенное лицо экс-кандидата в президенты республики Светланы Тихановской.
Взгляд.ру18:30
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СМИ опубликовали данные финразведки о счетах россиян в банках США

Международный расследовательский проект журналистов «Кассандра», которым занимаются 110 медиа из 88 стран, в том числе ICIJ, BuzzFeed, OCCRP, опубликовал итоги изучения попавших в их распоряжение секретных документов финансовой разведки США (FinCEN).
РБК17:30
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Новосибирск свяжут с Томском сетью суперкомпьютерных центров

«Дополнительно предполагается модернизировать имеющиеся суперкомпьютерные мощности с объединением их в единую функциональную грид-сеть в рамках реализации проекта Сибирского национального центра высокопроизводительных вычислений, хранения и обработки данных», — сообщила Дорохова.
РБК Новосибирск17 сентября в 20:04

В Китае обнаружили следы коронавируса на упаковке морепродуктов из РФ

Коронавирус SARS-CoV-2 обнаружен на упаковке замороженных морепродуктов, импортированных из России, сообщили 20 сентября в Центре по контролю и профилактике заболеваний китайской провинции Цзилинь.
Известия18:14
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