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Lenta.ru
Lenta.ru

Тихановская прокомментировала отсутствие контактов с Россией

Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская в интервью РБК прокомментировала отсутствие у нее контактов с официальными представителями России.В источнике
С чего всё началось
РБК

Светлана Тихановская — РБК: «Против России мы абсолютно ничего не имеем»

9 августа люди голосовали за Светлану Тихановскую, обещавшую им голосование-референдум, а сейчас вы стали политиком с точкой зрения на многие международные вопросы.
РБК04:16
Подробнее о событии
РИА Новости

Тихановская прокомментировала отсутствие контакта с Россией

РИА Новости09:58
Комсомольская правда

Тихановская объяснила отсутствие контактов с Россией

Комсомольская правда08:56
Московский Комсомолец

Тихановская ответила на вопрос об отсутствии контактов с Россией

Московский Комсомолец07:28
RT на русском

Тихановская прокомментировала отсутствие контактов с Москвой

RT на русском07:34
Газета.Ru

Тихановская высказалась об отсутствии диалога с Россией

Газета.Ru07:16
Lenta.ru

Тихановская прокомментировала отсутствие контактов с Россией

Lenta.ru05:41
РБК

Светлана Тихановская — РБК: «Против России мы абсолютно ничего не имеем»

РБК04:16

Toyota лидирует после 2-х часов «Ле-Мана»

Лидерами гонки после первых двух часов являются два спортпрототипа заводской команды Toyota – этому не помешало даже возникшее в конце первого часа гонки подозрение на прокол, из-за чего Себастьену Буэми (который делит автомобиль с Казуки Накаджимой и Брендоном Хартли) пришлось совершить внеплановый визит в боксы.
Toyota лидирует после 2-х часов «Ле-Мана»
Motorsport.com Россиявчера в 10:47

Разработчик Cyberpunk 2077 назвал системные требования для новой игры

На третьей по счету презентации Night City Wire, которая была организована студией CD Projekt RED, поклонники смогли узнать о системных требованиях для игры Cyberpunk 2077, которая вот-вот должна быть представлена широкой публике.
Discover2410:19
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В бундестаге оценили риски отказа от Nord Stream 2

Если Германия откажется от проекта «Северный поток — 2», то на страну упадут многомиллиардные штрафные санкции, уверен депутат бундестага и член парламентского комитета по международным делам Вальдемар Гердт.
ToDay News Ufaвчера в 08:39
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Возле резиденции Лукашенко в Минске заблокирован проезд

Минск, 20 сентября 2020, 15:40 — REGNUM Возле резиденции президента Белоруссии Александра Лукашенко (Дворец Независимости), которая находится недалеко от площади Государственного флага и национального выставочного центра БелЭкспо полностью блокировано движение транспорта, сообщает 20 сентября ТАСС.
REGNUM08:40
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В США за сутки собрано $ 50 млн на выкуп тела Ленина

Американский художник Дэвид Датуна, который «загорелся» идеей построить в США точную копию московского мавзолея и перенести туда тело Владимира Ленина (перед этим он планирует выкупить его у России), уже собрал на эти цели более 50 миллионов долларов США.
Территория новостейвчера в 07:53
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Снят запрет на въезд авиатранспортом в РФ для граждан нескольких стран

Премьер-министр Михаил Мишустин снял запрет на въезд в Россию через воздушные пункты пропуска для граждан Беларуси, Казахстана, Киргизии, Южной Кореи и лицам, имеющим в этих странах вид на жительство.
Российская газета09:34
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Эксперт прокомментировал планы правительства по повышению НДПИ

Директор центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Георгий Остапкович прокомментировал в беседе с RT планы правительства по повышению налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) для металлургов и производителей удобрений.
RT на русском08:01
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Челябинский «Трактор» всухую победил хабаровский «Амур»

Челябинский «Трактор» продлил победную серию до трех встреч подряд, выиграв 20 сентября у хабаровского «Амура», – домашний матч «черно-белых» завершился со счетом 5:0, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
Доступ110:29

В Латвии пожаловались на последствия потери грузов из России

Глава латвийской государственной компании "Латвийская железная дорога" (LDz) Марис Клейнбергс заявил о спаде грузоперевозок в стране из-за того, что Россия перенаправила товаропоток в собственные порты, пишет Sputnik Латвия.
РИА Новости21:09
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