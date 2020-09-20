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Lenta.ru
Lenta.ru

Тихановская прокомментировала отсутствие контактов с Россией

Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская в интервью РБК прокомментировала отсутствие у нее контактов с официальными представителями России.В источнике
С чего всё началось
РБК

Светлана Тихановская — РБК: «Против России мы абсолютно ничего не имеем»

Есть много вопросов, в которые включено мнение людей, и если когда-то такие вопросы встанут у нового президента Республики Беларусь, то люди проголосуют, люди выскажут свое мнение, и только с учетом этих мнений будут приниматься какие-то решения.
РБК04:16
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Комсомольская правда

Тихановская объяснила отсутствие контактов с Россией

Комсомольская правда08:56
РБК

Светлана Тихановская — РБК: «Против России мы абсолютно ничего не имеем»

РБК04:16
Московский Комсомолец

Тихановская ответила на вопрос об отсутствии контактов с Россией

Московский Комсомолец07:28
РИА Новости

Тихановская прокомментировала отсутствие диалога с Россией

РИА Новости07:18
Газета.Ru

Тихановская высказалась об отсутствии диалога с Россией

Газета.Ru07:16
Lenta.ru

Тихановская прокомментировала отсутствие контактов с Россией

Lenta.ru05:41
RT на русском

Тихановская прокомментировала отсутствие контактов с Москвой

RT на русском07:34

В августе продажи новых электрокаров в России выросли более чем на 60%

Например, было продано 22 экземпляра Nissan Leaf, по 10 единиц Jaguar I-Pace и Tesla Model 3.Электрокары Tesla Model X купили 5 россиян, Hyundai Ioniq – 3. Также было продано по одному новому электромобилю JAC iEV7S и Tesla Model S. В целом с начала года отечественный рынок новых электрокаров вышел в плюс.
Inc-news.ru10:30
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