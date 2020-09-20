Тихановская прокомментировала отсутствие контактов с Россией
Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская в интервью РБК прокомментировала отсутствие у нее контактов с официальными представителями России.В источнике
С чего всё началось
Светлана Тихановская — РБК: «Против России мы абсолютно ничего не имеем»
Есть много вопросов, в которые включено мнение людей, и если когда-то такие вопросы встанут у нового президента Республики Беларусь, то люди проголосуют, люди выскажут свое мнение, и только с учетом этих мнений будут приниматься какие-то решения.
РБК04:16
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