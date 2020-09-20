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Lenta.ru
Lenta.ru

Тихановская прокомментировала отсутствие контактов с Россией

Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская в интервью РБК прокомментировала отсутствие у нее контактов с официальными представителями России.В источнике
С чего всё началось
РБК

Светлана Тихановская — РБК: «Против России мы абсолютно ничего не имеем»

Есть много вопросов, в которые включено мнение людей, и если когда-то такие вопросы встанут у нового президента Республики Беларусь, то люди проголосуют, люди выскажут свое мнение, и только с учетом этих мнений будут приниматься какие-то решения.
РБК04:16
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РИА Новости

Тихановская прокомментировала отсутствие диалога с Россией

РИА Новости07:18
RT на русском

Тихановская прокомментировала отсутствие контактов с Москвой

RT на русском07:34
Московский Комсомолец

Тихановская ответила на вопрос об отсутствии контактов с Россией

Московский Комсомолец07:28
Комсомольская правда

Тихановская объяснила отсутствие контактов с Россией

Комсомольская правда08:56
Газета.Ru

Тихановская высказалась об отсутствии диалога с Россией

Газета.Ru07:16
Lenta.ru

Тихановская прокомментировала отсутствие контактов с Россией

Lenta.ru05:41
РБК

Светлана Тихановская — РБК: «Против России мы абсолютно ничего не имеем»

РБК04:16

США продолжат модернизацию ядерного арсенала в случае непродления ДСНВ

Если Россия не захочет продлевать Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), то США не видят в этом «ничего страшного» — Вашингтон будет рад модернизировать свой ядерный арсенал без предусматриваемых договором ограничений.
RT на русском13:28
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В США за сутки собрано $ 50 млн на выкуп тела Ленина

Американский художник Дэвид Датуна, который «загорелся» идеей построить в США точную копию московского мавзолея и перенести туда тело Владимира Ленина (перед этим он планирует выкупить его у России), уже собрал на эти цели более 50 миллионов долларов США.
Территория новостейвчера в 07:53
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Латушко сообщил о грядущем массовом увольнении дипломатов

Не называя источник информации, Латушко заявил, что увольнение с дипломатической службы ожидает сотрудников центрального аппарата МИД, а также представительств и дипмиссий Белоруссии при ЕС, в Польше, Латвии, Индии, ОАЭ и других странах.
Вести.Ru08:25
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Герберт Ефремов ответил на заявление Трампа о краже технологий

Инженер-конструктор ракетно-космической техники Герберт Ефремов в интервью «Российской газете» опроверг заявление президента Дональда Трампа о том, что РФ создала гиперзвуковое оружие после того, как получила информацию об этих технологиях у США.
BFM.ru11:50
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«Даллас» обыграл «Тампу» в первом матче финала плей-офф НХЛ

Российский форвард «Далласа» Александр Радулов записал на свой счет в матче результативную передачу, российский голкипер «Старз» Антон Худобин отразил 35 из 36 бросков по своим воротам и был признан первой звездой игры.
REGNUM01:14
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В Латвии пожаловались на последствия потери грузов из России

Глава латвийской государственной компании "Латвийская железная дорога" (LDz) Марис Клейнбергс заявил о спаде грузоперевозок в стране из-за того, что Россия перенаправила товаропоток в собственные порты, пишет Sputnik Латвия.
РИА Новости21:09
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