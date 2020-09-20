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Lenta.ru
Lenta.ru

Тихановская прокомментировала отсутствие контактов с Россией

Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская в интервью РБК прокомментировала отсутствие у нее контактов с официальными представителями России.В источнике
С чего всё началось
РБК

Светлана Тихановская — РБК: «Против России мы абсолютно ничего не имеем»

9 августа люди голосовали за Светлану Тихановскую, обещавшую им голосование-референдум, а сейчас вы стали политиком с точкой зрения на многие международные вопросы.
РБК04:16
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Комсомольская правда

Тихановская объяснила отсутствие контактов с Россией

Комсомольская правда08:56
RT на русском

Тихановская прокомментировала отсутствие контактов с Москвой

RT на русском07:34
Газета.Ru

Тихановская высказалась об отсутствии диалога с Россией

Газета.Ru07:16
РИА Новости

Тихановская прокомментировала отсутствие диалога с Россией

РИА Новости07:18
Вести.Ru

Тихановская не смогла ответить на вопрос о России

Вести.Ru07:02
Lenta.ru

Тихановская прокомментировала отсутствие контактов с Россией

Lenta.ru05:41
РБК

Светлана Тихановская — РБК: «Против России мы абсолютно ничего не имеем»

РБК04:16

В Псковской области завели уголовное дело в отношении полицейского

Были составлены бумаги, которые говорили о находке наркотиков в крупном размере, которые потом были изъяты, а мужчина помещён в специальную камеру согласно административному протоколу.
ГЛАС.RU17 сентября в 16:44
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Уфа — ЦСКА 0:1

В девятом туре клуб на выезде сыграет с петербургским "Зенитом". Ранее "Уфа" и ЦСКА объявили составы на матч РПЛ.
Газета.Ru08:52

Путин записал видеовыступление для Генассамблеи ООН

Российский лидер Владимир Путин записал видеовыступление для Генассамблеи ООН, сообщает ТК «Россия 1». Как видно на кадрах видео, глава государства записал обращение на фоне баннера «Общее будущее общими силами».
Моя Москва.онлайн07:41
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В Латвии пожаловались на последствия потери грузов из России

Глава латвийской государственной компании "Латвийская железная дорога" (LDz) Марис Клейнбергс заявил о спаде грузоперевозок в стране из-за того, что Россия перенаправила товаропоток в собственные порты, пишет Sputnik Латвия.
РИА Новости21:09
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