Тихановская прокомментировала отсутствие контактов с Россией
Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская в интервью РБК прокомментировала отсутствие у нее контактов с официальными представителями России.В источнике
С чего всё началось
Светлана Тихановская — РБК: «Против России мы абсолютно ничего не имеем»
9 августа люди голосовали за Светлану Тихановскую, обещавшую им голосование-референдум, а сейчас вы стали политиком с точкой зрения на многие международные вопросы.
РБК04:16
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