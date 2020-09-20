Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская в интервью РБК прокомментировала отсутствие у нее контактов с официальными представителями России.

С чего всё началось Светлана Тихановская — РБК: «Против России мы абсолютно ничего не имеем» 9 августа люди голосовали за Светлану Тихановскую, обещавшую им голосование-референдум, а сейчас вы стали политиком с точкой зрения на многие международные вопросы. РБК 04:16