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Мойка78
Мойка78

Тихановская прокомментировала слух о закрытии границ с Россией

Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская выступила с заявлением, что белорусская оппозиция не хотела и не собирается закрывать границу с Россией, сообщает Monde. Светлана Тихановская опровергла слухи, что в планах у координационного совета стоит положение о закрытии границы с РФ.В источнике
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РБК

Тихановская исключила планы оппозиции закрыть границы с Россией

РБК08:09
РИА Новости

Тихановская исключила планы закрыть границы с Россией

РИА Новости08:04
Телеканал 360°

Тихановская назвала чушью заявления о намерении оппозиции «закрыть границу» с Россией

Телеканал 360°06:39
Lenta.ru

Тихановская высказалась о будущем отношений с Россией

Lenta.ru06:18
Комсомольская правда

Тихановская назвала «чушью» возможное закрытие границ с Россией

Комсомольская правда06:06
Инфорос

Тихановская назвала ерундой заявления о намерении белорусской оппозиции закрыть границу с Россией

Инфорос05:45
ТАСС

Тихановская назвала ерундой заявления о планах белорусской оппозиции закрыть границу с РФ

ТАСС04:50

Песков прокомментировал решение Пригожина по долгу Навального и ФБК

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал сообщения о том, что директор компании «Конкорд менеджмент и консалтинг» Евгений Пригожин выкупил у комбината питания «Московский школьник» долг Алексея Навального, Любови Соболь и «Фонда борьбы с коррупцией» (ФБК)*.
RT на русском06:25
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Во Франции переименуют роман Агаты Кристи «Десять негритят»

Детективный роман британской писательницы Агаты Кристи "Десять негритят", впервые выпущенный в 1939 году, будет переименован во Франции и станет называться "Их было 10" после многочисленных обращений в социальных сетях.
ТАСС06:12
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В России изучат вторичный иммунитет к коронавирусу у вакцинированных

Центр имени Гамалеи планирует в будущем изучить вторичный иммунитет к коронавирусной инфекции после вакцинации, то есть выяснить, вырабатываются ли клетки памяти после вакцинации, которые при отсутствии антител могут начать их вырабатывать при встрече с возбудителем инфекции, сообщил РИА Новости директор центра Александр Гинцбург.
РИА Новости07:27
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Норвежский ученый попытался вывезти из России коллекцию волос девушек

Образцы волос, помещенные в белые бумажные конверты, были обнаружены в багаже и ручной клади ученого, гражданина Норвегии Томасена Юнгвара в зоне таможенного контроля аэропорта "Пулково".
Российская газета07:20
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Совбез ООН выступил против требования США по санкциям против Ирана

Члены Совета Безопасности ООН не признали требование США восстановить санкции против Ирана в рамках резолюции 2231, подавляющее большинство стран считают, что Вашингтон не имеет права на такой шаг.
РИА Новостивчера в 16:45
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Жириновский предложил Путину перевести Фургала под домашний арест

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что направил президенту РФ Владимиру Путину письмо с предложением рассмотреть возможность перевода Сергея Фургала под домашний арест в Хабаровский край для снижения напряженности в регионе.
РИА Новости08:25
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