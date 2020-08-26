Тихановская прокомментировала слух о закрытии границ с Россией
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Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская выступила с заявлением, что белорусская оппозиция не хотела и не собирается закрывать границу с Россией, сообщает Monde. Светлана Тихановская опровергла слухи, что в планах у координационного совета стоит положение о закрытии границы с РФ.В источнике
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