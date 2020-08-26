В Ростове-на-Дону суд приговорил бывшего начальника подразделения собственной безопасности главного управления МВД России по Ростовской области к восьми годам лишения свободы и штрафу с лишением специального звания.
Второй человек в американском дипкорпусе предупредил о том, что в случае подтверждения гипотезы об отравлении Навального власти США предпримут более серьезные шаги, чем после приписываемого России вмешательства в американские выборы в 2016 году.
Семью из трех человек в Челябинске госпитализировали после отравления собранными в лесу грибами, один из членов семьи – мужчина – находится в токсической коме, сообщили РИА Новости в среду в пресс-службе горздрава.