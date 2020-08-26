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Ведомости
Ведомости

Тихановская прокомментировала возможность диалога с Россией

Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская в интервью французской газете Monde заявила, что время для диалога с Россией пока не пришло.В источнике
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РБК

Тихановская оценила возможность переговоров с Россией

РБК06:24
RT на русском

Тихановская заявила, что время для разговора с Россией не пришло

RT на русском06:17
РИА Новости

Тихановская оценила возможность диалога с Россией

РИА Новости05:41
Национальная служба новостей

Тихановская: время для разговора с Россией еще не настало

Национальная служба новостей05:49
Lenta.ru

Тихановская ответила на вопрос о переговорах с Россией фразой «время не пришло»

Lenta.ru05:24
URA.Ru

Оппозиция Беларуси отложила переговоры с Москвой

URA.Ru05:21
Газета.Ru

Тихановская заявила, что пока рано для переговоров с Россией

Газета.Ru04:51

Экс-подполковник МВД оказался авторитетом Колей Кувалдой

В Ростове-на-Дону суд приговорил бывшего начальника подразделения собственной безопасности главного управления МВД России по Ростовской области к восьми годам лишения свободы и штрафу с лишением специального звания.
Lenta.ru03:32
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Эксперт: Правительству России нужен слабый рубль

Второй человек в американском дипкорпусе предупредил о том, что в случае подтверждения гипотезы об отравлении Навального власти США предпримут более серьезные шаги, чем после приписываемого России вмешательства в американские выборы в 2016 году.
REGNUM06:52
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Кремль отказался оценивать слова Тихановской о мирной революции

Журналисты попросили Пескова прокомментировать слова лидера белорусской оппозиции Светланы Тихановской, которая накануне в выступлении перед Европарламентом назвала происходящее мирной революцией.
РБК06:35
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В Челябинске семья поела грибов и попала в больницу с галлюцинациями

Семью из трех человек в Челябинске госпитализировали после отравления собранными в лесу грибами, один из членов семьи – мужчина – находится в токсической коме, сообщили РИА Новости в среду в пресс-службе горздрава.
РИА Новости06:57
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