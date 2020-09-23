Тихановская назвала инаугурацию Лукашенко выходом на пенсию
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Экс-кандидат на пост президента Белоруссии Светлана Тихановская сочла уходом на пенсию прошедшую сегодня в Минке инаугурацию Александра Лукашенко. Такое заявление она сделала в ходе видеообращения, опубликованного в Telegram-канале «Наша Нiва».В источнике
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