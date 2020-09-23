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Тихановская назвала инаугурацию Лукашенко выходом на пенсию

Экс-кандидат на пост президента Белоруссии Светлана Тихановская сочла уходом на пенсию прошедшую сегодня в Минке инаугурацию Александра Лукашенко. Такое заявление она сделала в ходе видеообращения, опубликованного в Telegram-канале «Наша Нiва».В источнике
Подробнее о событии
РБК

Тихановская назвала инаугурацию Лукашенко уходом на пенсию

РБК10:04
РИА Новости

Тихановская назвала инаугурацию Лукашенко «уходом на пенсию»

РИА Новости08:20
Газета.Ru

Тихановская объявила себя единственным «избранным белорусским народом лидером»

Газета.Ru08:03
Коммерсантъ

Тихановская назвала инаугурацию Лукашенко фарсом, а себя — лидером Белоруссии

Коммерсантъ08:08
Известия

Тихановская назвала себя единственным белорусским лидером

Известия08:14
Lenta.ru

Тихановская назвала инаугурацию Лукашенко уходом на пенсию

Lenta.ru07:56
ТАСС

Тихановская объявила себя единственным «лидером, который избран белорусским народом»

ТАСС08:17

МИД РФ обвинил Запад в дезинформационной кампании по Навальному

Мария Захарова, официальная представительница Министерства иностранных дел, заявила в ходе брифинга, что власти Германии до сих пор не предоставили какие-либо данные по инциденту с Алексеем Навальным.
МИД РФ обвинил Запад в дезинформационной кампании по Навальному
RuNews24.ru09:54
7

Врачи сравнили ситуацию с коронавирусом в Москве и европейских городах

Несмотря на небольшой рост новых случаев коронавируса в Москве, ситуация в столице лучше, чем в других крупных европейских мегаполисах, сообщили опрошенные РИА Новости врачи столичного департамента здравоохранения.
РИА Новости08:54
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ВККС разрешила возбудить дело против судьи Добрыниной

Высшая квалификационная коллегия судей России разрешила следователям возбудить уголовное дело о покушении на мошенничество в отношении председателя Дзержинского районного суда Волгограда Юлии Добрыниной.
RT на русском09:36
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Зеленский предупредил Европу о сотнях тысяч беженцев из Белоруссии

События в Белоруссии переросли в самый масштабный политический кризис за все годы независимости этой страны, заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью словацкому экономическому изданию Hospodarskie Noviny.
РБК09:01
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Шестеро заключенных совершили побег из колонии в Дагестане

Шестеро заключенных совершили побег из колонии в Дагестане Шесть заключенных исправительной колонии № 2 строгого режима, расположенной в поселке Шамхал в Дагестане, совершили побег, прорыв тоннель.
Коммерсантъ05:54
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В Греции двух моряков из России приговорили к 300 годам тюрьмы

В Греции двое граждан России приговорены судом к 300 годам тюремного заключения за транспортировку нелегальных мигрантов, сообщает 23 сентября RT со ссылкой на вице-президента российского отделения Международного комитета защиты прав человека Ивана Мельникова.
REGNUM09:49
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МИД осудил заявления Зеленского о стремлении России к переделу мира

Россия отвергает и осуждает фантасмагорические заявления президента Украины Владимира Зеленского о том, что Москва стремится к переделу мира, сказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге.
РИА Новости10:11