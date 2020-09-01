Тихановская раскритиковала заявление Бабарико о создании новой партии
Смотрите также
Ефремов назвал справедливый для себя приговор
Пугачева поразила фанатов «нарядом старшеклассницы»
В Татарстане застрелили бизнесмена Деданина, ранее убившего грабителей
Дело о халатности возбудили после пожара в заповеднике «Утриш»
В Минске студенты прорвали оцепление милиции у здания КГБ
Российский Су-27 перехватил самолет ВВС Германии над Балтикой
Оппозиция Белоруссии объявила о создании партии
Тихановская заявила, что вопрос Крыма не должен разъединять белорусов
Вакцинация от коронавируса в Москве начнется 5 сентября
ОМОН разогнал и задержал митингующих студентов в Минске
В Татарстане застрелили бизнесмена Деданина, ранее убившего грабителей
Лавров ответил на заявления западных стран по делу Навального
В ООН заявили о 450 случаях пыток в Белоруссии и 6 пропавших без вести
В Крыму пересохли питающие водохранилища основные реки
Белоруссия и Россия договорились возобновить транспортное сообщение
Лукашенко предупредил о «резне» в случае прихода к власти оппозиции
Сын Виктора Цоя опубликовал письмо Путину о запрете фильма Учителя
Бывший кандидат на посту президента Белоруссии Светлана Тихановская раскритиковала заявления штаба Виктора Бабарико о создании новой политической партии.В источнике
Подробнее о событии