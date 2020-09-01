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Комсомольская правда
Комсомольская правда

Тихановская раскритиковала заявление Бабарико о создании новой партии

Бывший кандидат на посту президента Белоруссии Светлана Тихановская раскритиковала заявления штаба Виктора Бабарико о создании новой политической партии.В источнике
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Известия

Тихановская позитивно оценила создание оппозиционной партии в Белоруссии

Известия10:00
ТАСС

Тихановская позитивно оценила решение Бабарико создать политическую партию

ТАСС09:46
RT на русском

Тихановская оценила решение Бабарико создать партию

RT на русском07:19
РБК

Тихановская поддержала инициативу Бабарико создать оппозиционную партию

РБК08:52
Коммерсантъ

Тихановская не согласна с утверждением Бабарико о первостепенности конституционной реформы

Коммерсантъ08:03
Комсомольская правда

Тихановская раскритиковала заявление Бабарико о создании новой партии

Комсомольская правда09:26
Московский Комсомолец

Тихановская раскритиковала программу партии Бабарико

Московский Комсомолец07:33

Лукашенко предупредил о «резне» в случае прихода к власти оппозиции

Я не хочу, чтобы порезали на куски мою страну, которую я лепил на обломках империи, и не хочу, чтобы порезали честных, порядочных людей, которые работали на это. Это будет не люстрация, как некоторые говорят. Это будет резня. И то, что произошло в Украине, будет цветочками.
Александр Лукашенко
Ведомости07:23
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В Госдуму внесли законопроект об основах регулирования маркетплейсов

Первый заместитель руководителя фракции "Справедливая Россия" Федот Тумусов внес в Госдуму законопроект о магазинах мобильных приложений, согласно которому владелец или правообладатель ОС не должен ограничивать или запрещать установку на нее стороннего маркетплейса.
Газета.Ru06:35
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Следователь центрального аппарата СК задержан по делу о крупной взятке

Следователя центрального аппарата Следственного комитета Российской Федерации Грея Эфендиева задержали в рамках расследования дела о взятке в пять миллионов рублей, сообщается на сайте ведомства.
РИА Новости05:49
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Dead by Daylight бесплатно обновят для PS5 и Xbox Series X к концу года

Разработчики из Behaviour Interactive объявили, что асимметричный сетевой хоррор Dead by Daylight к концу года появится на PS5 и Xbox Series X. Обладатели версий игры на актуальных платформах получат апдейт бесплатно, а весь прогресс сохранится.
Игромания.ру11:17