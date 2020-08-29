Тихановская раскрыла дальнейшие планы оппозиции
Смотрите также
Сыгравший Черную пантеру актер Чедвик Боузман скончался от рака
В Минске женщины проводят акцию протеста
Скончался народный артист СССР Владимир Андреев
17 человек погибли после обрушения ресторана на севере Китая
В Charite сообщили об улучшении состояния Навального
В Казани прокуратура начала проверку из-за избиения матерью ребенка
ОАЭ отменили экономический бойкот Израиля
Лишенных аккредитации российских журналистов выслали из Белоруссии
Страны Европы и США сделали совместное заявление по Белоруссии
Задержанный в Минске «боевик ЧВК» назвал свою версию произошедшего
Число жертв урагана «Лаура» в США достигло 14
Истребители НАТО сопроводили российские Ту-142 в дальней морской зоне
Белорусская оппозиция отложила переговоры с Россией
В ОБСЕ обсудили ситуацию в Белоруссии
В женской акции протеста в Минске участвуют 10 тыс. женщин
Скончался народный артист СССР Владимир Андреев
Истребители НАТО сопроводили российские Ту-142 в дальней морской зоне
Путин наградил Артемия Лебедева и Наталью Касперскую
Президент Южной Осетии отправил правительство в отставку
Илон Маск показал свинью с имплантированным в мозг чипом
Путин заявил о начале нового учебного года с 1 сентября
Бастрыкин поручил проверить приватизацию «Башкирской содовой компании»
Деятельность координационного совета белорусской оппозиции направлена на выстраивание диалога с действующей властью в республике. Об этом заявила бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская в интервью Euronews, отвечая на вопрос о ближайших планах оппозиции.В источнике
Подробнее о событии