Тихановская раскрыла дальнейшие планы оппозиции

Деятельность координационного совета белорусской оппозиции направлена на выстраивание диалога с действующей властью в республике. Об этом заявила бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская в интервью Euronews, отвечая на вопрос о ближайших планах оппозиции.