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Российский Диалог
Российский Диалог

Тихановская раскрыла дальнейшие планы оппозиции

Деятельность координационного совета белорусской оппозиции направлена на выстраивание диалога с действующей властью в республике. Об этом заявила бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская в интервью Euronews, отвечая на вопрос о ближайших планах оппозиции.В источнике
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Газета.Ru

Тихановская заявила о готовности оппозиции к посредничеству России

Газета.Ru08:06
Московский Комсомолец

Тихановская допустила посредничество России в переговорах в Белоруссии

Московский Комсомолец04:24
ТАСС

Тихановская готова рассматривать Россию как посредника в преодолении белорусского кризиса

ТАСС18:12
РБК

Тихановская допустила вовлечение России в разрешение кризиса в Белоруссии

РБК20:21
RT на русском

Тихановская готова рассматривать Россию как посредника в преодолении кризиса

RT на русском19:02
URA.Ru

Тихановская готова привлечь РФ для преодоления кризиса в Беларуси

URA.Ru18:52
Lenta.ru

Тихановская увидела в России посредника в преодолении кризиса

Lenta.ru02:58

В Минске закрыли четыре станции метро

Пресс-служба минского метрополитена сообщила, что с 16:35 в белорусской столице закрываются на вход и выход станции метро Октябрьская, Купаловская, Площадь Ленина и Площадь Победы, а поезда следуют мимо этих станций без остановки.
Московский Комсомолец10:57