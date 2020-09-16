Тихановская рассказала, о чем бы говорила с Путиным при встрече
В интервью изданию LB.ua экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская рассказала, что, если бы она встретилась с российским лидером Владимиром Путиным вне камер, то попросила бы его поддержать белорусский народ.В источнике
С чего всё началось
«Наверное, сказала бы, что белорусам уже не вернуться в то состояние, в котором мы жили до нового времени, до этого года, что разумно со стороны лидера Российской Федерации поддержать именно народ Беларуси», — рассказала
Тихановская.
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