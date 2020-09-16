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Инфорос
Инфорос

Тихановская рассказала, о чем бы говорила с Путиным при встрече

В интервью изданию LB.ua экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская рассказала, что, если бы она встретилась с российским лидером Владимиром Путиным вне камер, то попросила бы его поддержать белорусский народ.В источнике
С чего всё началось
«Наверное, сказала бы, что белорусам уже не вернуться в то состояние, в котором мы жили до нового времени, до этого года, что разумно со стороны лидера Российской Федерации поддержать именно народ Беларуси», — рассказала
 Тихановская.
RT на русском04:33
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Комсомольская правда

Тихановская рассказала, о чем попросила бы Путина при встрече

Комсомольская правда06:14
БИЗНЕС Online

Тихановская сообщила, о чем бы сказала Путину в личной беседе

БИЗНЕС Online02:39
Московский Комсомолец

Тихановская рассказала, о чем поговорила бы с Путиным тет-а-тет

Московский Комсомолец04:54
Газета.Ru

Тихановская поделилась, что сказала бы Путину при встрече

Газета.Ru04:53
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Тихановская рассказала, о чём бы говорила с Путиным при встрече

RT на русском04:33
РИА Новости

Тихановская рассказала, о чем бы поговорила с Путиным при встрече

РИА Новости04:28
Известия

Тихановская представила свой разговор с Путиным

Известия05:04

Владелец попавшего в ДТП с Ефремовым авто обжаловал приговор актеру

Лизинговая компания «Стоун-XXI», владеющая фургоном, на котором в результате столкновения с джипом актера Михаила Ефремова разбился курьер Сергей Захаров, просит отменить приговор артисту и признать себя потерпевшей по делу.
Владелец попавшего в ДТП с Ефремовым авто обжаловал приговор актеру
Ведомости07:26
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В России могут разрешить тратить маткапитал на ремонт жилья

Москва, 16 сентября 2020, 07:32 — REGNUM Разрешить использование материнского капитала для покрытия расходов на капитальный ремонт жилья предложили в Общероссийском народном фронте (ОНФ), пишут 16 сентября «Известия».
REGNUM00:32
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Суд продлил арест обвиняемого в убийстве аспирантки историка Соколова

Октябрьский районный суд продлил на три месяца срок содержания под стражей обвиняемого в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко историка Олега Соколова, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости07:24
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В следующем году в России могут повысить акцизы на сигареты на 20%

Министерство финансов России подготовило проект поправок в Налоговый кодекс, согласно которым в следующем году ставки акциза на сигареты, табачную продукцию и электронные сигареты будут увеличены на 20%.
Газета.Ru02:24
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Тела двух девочек обнаружены в квартире в Рыбинске

"15 сентября днем в городе Рыбинске в квартире были обнаружены тела двух сестер 2006 и 2011 годов рождения с признаками насильственной смерти", - говорится в сообщении пресс-службы следственного управления СК по региону.
Газета.Ru17:31
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Индия закупит 100 млн доз российской вакцины от коронавируса

Российский фонд прямых инвестиций продаст в Индию партию отечественной вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V». Партия состоит из 100 млн доз препарата, который разработали в НИЦ им. Гамалеи, сообщает РИА «Новости».
АБН05:33
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Песков заявил, что Лукашенко является легитимным президентом страны

Заявления бывшего кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской о "гарантиях безопасности" для действующего лидера Александра Лукашенко прокомментировал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Экономика сегодня06:25
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Военная делегация во главе с Шойгу прибыла в Минск

«16 сентября в г. Минск для обсуждения вопросов двустороннего военного сотрудничества Беларуси и России прибыла с рабочим визитом российская военная делегация во главе с министром обороны Российской Федерации генералом армии Сергеем Шойгу», — говорится в сообщении.
Известия04:28
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